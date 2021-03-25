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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2021 Perşembe 14:30
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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

COVID-19 AŞI SERGİSİNİ GEZDİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından, Covid-19 aşı işbirliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi. Sergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı yapılırken çekilen fotoğrafları ile Covid-19 aşısının Çin'den Türkiye'ye getirildiğinde havalimanında çekilen fotoğraf kareleri yer aldı. Bakan Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileri, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile beraberindekilere sergi hakkında bilgi verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluÇin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi Ve Dışişleri Bakanı Wang Yi
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