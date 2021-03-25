Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

COVID-19 AŞI SERGİSİNİ GEZDİLER



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından, Covid-19 aşı işbirliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi. Sergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı yapılırken çekilen fotoğrafları ile Covid-19 aşısının Çin'den Türkiye'ye getirildiğinde havalimanında çekilen fotoğraf kareleri yer aldı. Bakan Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileri, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile beraberindekilere sergi hakkında bilgi verdi.