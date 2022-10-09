Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da

FRANSA, (DHA)
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg’dayız” dedi.
DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’ya geldi.
FRANSA, (DHA)
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg’dayız” dedi.
DHA