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Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut cevap bekliyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2022 Çarşamba 15:08
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut cevap bekliyoruz

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularıyla ilgili, "Biz bu iki ülkeye yazılı bir şekilde beklentilerimizi ve endişelerimizi iletmiştik. Onlardan somut bir şekilde cevap bekliyoruz" dedi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti grup toplantısına katıldığı TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, NATO üyeliği başvurusu yapan İsveç'te terör cezalarının artırılmasına ilişkin yasal düzenleme çalışmasıyla ilgili soruya, "Bu yasayla ilgili yasanın içeriğine bakmak lazım. Tabii uygulama da önemli. Biz bu iki ülkeye yazılı bir şekilde beklentilerimizi ve endişelerimizi iletmiştik. Onlardan somut bir şekilde cevap bekliyoruz. Diğer taraftan NATO ile de sürekli görüşmedeyiz. Cumhurbaşkanımız da kendileri ile görüşüyor. Ben de dün genel sekreterle telefonda görüştüm. NATO sekretaryasıyla da temas halindeyiz. Onların da çabaları var. Yani biz sadece bir yasa değil, hangi konularda ne beklediğimizi her iki ülkeye de açıkça, yazılı bir şekilde verdik. Şimdi onlardan terörle ilgili bu adım olur veya başka adım olur yazılı bir şekilde cevaplarını bekliyoruz" dedi. 

'RUSYA'DAN CEVAP BEKLİYORUZ'

Çavuşoğlu, BM'nin tahıl ürünlerine ilişkin planıyla ilgili de, "Şimdi tahılla ilgili yine Rusya'dan cevap bekliyoruz. En son Lavrov ile Ankara'da görüştüğümüzde askerler ve uzmanlar arasında da görüşmeler oldu. Tabii onların alması gereken talimatlar var. Lavrov'un söylediği gibi, Rusya'nın kendi pozisyonu var. Ama BM planının işler bir plan olduğunu, yani bunun meşruiyetinin çok önemli olduğunu biz kendilerine anlattık. Ve taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya getirebileceğimizi, daha sonra da burada anlaşma çıkarsa İstanbul'da kurulacak bir merkezde bu işleyişi birlikte takip edebileceğimizi söyledik. Bu zaten BM planı. Biz de bunu destekliyoruz" diye konuştu. 

'STOLTENBERG'İN ÇABALARI TAKDİRE ŞAYAN'

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'ye yönelik tavrıyla ilgili soruya da, "Stoltenberg NATO Genel Sekreteri ve dolayısıyla NATO müttefiki olan bir ülkenin, yani Türkiye'nin endişelerini dile getiriyor. Stoltenberg S-400 ve diğer konularda da her zaman samimice düşüncelerini açıklayan, bu İsveç ve Finlandiya ziyaretlerinde de Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini söylüyor ve diğer taraftan çaba da sarf ediyor. Bizimle de onlarla da sürekli temasta. Dolayısıyla Stoltenberg'in bu çabalarını, açıklamalarını biz takdire şayan buluyoruz" dedi.

'MAYINLARIN TEMİZLENMESİNE GEREK YOK'

Çavuşoğlu, mayınlarla ilgili de, "Mayınların temizlenmesiyle ilgili farklı açıklamalar oldu; ama BM'nin son planına ve çalışmalarına göre bu mayınların temizlenmesi belirli bir zaman alacak. Şimdi mayınların nerede olduğu belli olduğuna göre 3 tane limana güvenli hatlar oluşturulacak. Dolayısıyla mayınların temizlenmesine gerek olmadan bu gemilerin güvenli bir şekilde Ukrayna'nın arama-kurtarma gemilerinin rehberlik etmesiyle limanlara güvenli bir şekilde gidecek ve limanlardan güvenli bir şekilde gelecek. Ve güvenli bölgeye geldikten sonra da orada gemilerin kontrolü yapılacak. Bu plan işlerse böyle bir mekanizma oluşturulacak. Ama şu andaki plana göre, mayınların temizlenmesine gerek yok. O mayınların olmadığı bölgelerden güvenli hatlar açılabilecek" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Çavuşoğluİsveç Ve FinlandiyaNATO
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