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Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Lübnan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2021 Pazartesi 09:49
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Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'a gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın bakanımız 16 Kasım 2021 tarihinde Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret marjında gerçekleştirilecek temas ve görüşmelerde, Lübnan’la ikili ilişkilerimizin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle, Lübnan Dışişleri Bakanıyla yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluLübnan
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