MOLDOVA - Moldova’nın Kişinev kentinde resmi temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu “Moldova’yla ilişkilerimiz siyaset üstüdür” dedi.



Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;



“Moldova’yla ilişkilerimiz ortak kültürel ve tarihi bağlara dayanıyor. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 30. Yılını birlikte kutlayacağız ve gelecek yıl ortak bazı etkinlikler düzenleme konusunda mutabık kaldık. Moldova’da seçim süreçleri tamamlandı. Moldova’nın istikrarı ve ekonomik kalkınması bizim de her zaman önceliğimizdir. Moldova’yla ilişkilerimiz siyaset üstüdür. Yeni hükümetle stratejik ortaklığımızı derinleştirmek için birlikte çalışacağız. Bugün Nicu’yla ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl geliştireceğimizi ele aldık. Gelecek sene Türkiye-Moldova yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını Moldova’da gerçekleştirmek istiyoruz. Dostum Nicu’yla bakanlıklar arası koordinasyonu arttıracak İstişare Planı’nı imzaladık. Sadece ikili ilişkilerimizi değil, bölgesel ve küresel konuları da istişare edeceğiz.”



TRANSDİNYESTER İTİLAFININ BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNİ DESTEKLİYORUZ



Gagavuzya’yı Moldova’yla ilişkileri güçlendiren bir köprü olarak niteleyen Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;



“Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagavuzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür. Kişinev ve Komrat arasında diyalog ve işbirliğinin muhafaza edilmesi hem Moldova’nın hem de bölgenin refah ve istikrarı için önemlidir. Özellikle işlerlik kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeleri Moldova gerçekleştirdi ve bunu takdirle karşılıyoruz. Her zaman vurguluyoruz. Moldova’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır. Transdinyester İtilafının da yine Moldova’nın toprak bütünlüğü çerçevesinde yine barışçıl yollarla çözülmesi için desteğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı ve her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize yaklaşıyoruz. Firmalarımızın Moldova’da büyük ölçekli projelere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz ve Moldova’da daha fazla yatırım yapılmasını teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımızın pasaportsuz kimlikle seyahat edilebilmesiyle birlikte turizm alanındaki ilişkilerimiz de her gün güçleniyor. Hem geçen yıl hem bu yıl görüyoruz ki Moldovalı turistlerin en çok tercih ettiği ülke Türkiye’dir. Pandemi döneminde iki ülke arasındaki dayanışmayı dostum Nicu’nda söylediği gibi herkes gördü. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da adımı attık. Bugün Nicu’ya ihtiyaç olursa Moldova’ya ilave aşı da göndereceğimizi söyledim.”