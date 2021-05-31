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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:37
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesi’nin hazırlıkları, ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 değerlendirme süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluNATO
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