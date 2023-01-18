Bakan Çavuşoğlu'ndan helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajında, "Ukrayna İçişleri Bakanı da dahil birçok can kaybının yaşandığı, Kiev yakınlarındaki Brovary'de meydana gelen helikopter kazasını büyük bir kederle öğrendim." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'yı da etiketleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yakınlarını kaybeden ailelere ve Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralılara da acil şifa temenni ediyorum."

Söz konusu helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil, 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, kazanın sebebinin sabotaj mı arıza mı olduğunun, müfettişler tarafından araştırıldığını açıklamıştı.