Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

AZERBAYCAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan'ın Karabağ zaferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Yarın Rusya'dan gelen heyetle detayları konuşacağız" dedi.



İşte Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:



Sahada kazanılan zafer için başta başkumandan Aliyev olmak üzere, kahraman Azerbaycan ordusunu, ordusu ve cumhurbaşkanının arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Maalesef hep saldıran Ermenistan oldu, ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Kan dökmeyi isteyen Ermenistan oldu. Sahadaki zaferden sonra Azerbaycan, Rusya, Ermenistan arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Daha önce 3 defa ateşkes girişimi olmuştu, her seferinde ateşkesi bozan Ermenistan oldu maalesef. Sahadaki kazanımlarına rağmen Azerbaycan ateşkesten yana olduğunu da göstermiştir. Azerbaycan'ın istediği bir şey var, yaklaşık 30 yıldır işgal edilen topraklarını geri almak. Son olarak da Azerbaycan'a verilmesi takvime bağlandı. Azerbaycan, Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız. Sürekli ateşkes diyenlere de şu cevabı veriyorum. Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları geri verilmediği sürece kalıcı ateşkes olmaz. Toprakların Azerbaycan'a verilmesi somut bir takvime bağlandı. Rusya2nın oynadığı rolü de önemsiyoruz. Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar. Anlaşmanın 5. maddesi gereği Rusya ile ortak gözlem, denetim merkezi açılması konusunda bir mutabakata vardık. Bu süreci kardeş Azerbaycan ile koordine ettik. Azerbaycan'ın da olur verdiği şekilde daha önce de mutabakata vardığımız anlaşmanın detayları belli olduktan sonra dün akşam Savunma Bakanımız Akar ile Rusya Savunma Bakanı arasında nihai belge imzalandı. Şimdi sırada bu işin detaylarını konuşacağız. Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu merkez, denetim ve gözetleme merkezi tabii ki önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek. Yarın Azerbaycan'ın uygun gördüğü şartlarda atılacak adımları da Türkiye olarak destekleyeceğiz. Sadece işgal edilen toprakların geri alınması değil bundan sonraki süreçte Azerbaycan'ın yanında olacağız.



FRANSA OBJEKTİF DENGELİ BİR TAVIR SEGİLEMEDİ



Fransa'nın bu süreçte eş başkan olarak son derece yanlı bir tavır sergilediğini görüyoruz. Bunlar da 30 yıldır bu eş başkanların sorunu neden çözemediğini gösteriyor. Fransa objektif, dengeli bir tavır sergilemedi. Azerbaycan'ın olumlu tutumuna rağmen Fransa hep Ermenistan'ı desteklemeye devam etti. Ateşkesten sonra olumsuz tutumunu sürdürüyor. Fransa'nın içine düştüğü durum bu. Bundan sonraki süreçte hiçbir ülke haksız Ermenistan'ı destekleyerek bu süreci baltalamasın.