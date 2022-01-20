Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerine ofis açtırmak ateşle oynamaktır

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin, "Terör örgütlerine ofis açtırmak, ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz; bu bedel de ağır bir bedel olur. Ateşle oynamasınlar, terör örgütleri ile iş birliği yapmasınlar" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Liimets, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ele alınan konulara ilişkin, "Estonya ile ilişkilerimizde önemli mesafeler kat ettik. İlişkilerimizi her alanda derinleştirme konusunda irademizi bir kere daha ortaya koyduk. Salgın döneminde 2021 yılında ticaretimiz etkilenmedi, ciddi bir artış var. Bu yıl içinde Ticaret Bakanımız Mehmet Muş da Estonya'yı ziyaret edecek. Türk işadamlarını Estonya'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Estonya'dan da ülkemize hem girişimci hem de turist bekliyoruz. Eğitim alanında da iş birliğimizi geliştiriyoruz" dedi.



'AB'DEN BEKLENTİLERİMİZİ İLETTİK'



Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nden (AB) beklentileri, NATO-Rusya Konseyi toplantısı, Ukrayna-Rusya gerginliği, savunma sanayi iş birliği, dijital diplomasi konularını ele aldıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Dijital diplomaside Estonya önde bir ülke. Biz de salgından önce dijital diplomasi inisiyatifimizi başlatmıştık. FETÖ ile mücadelemizde beklentimizi sayın bakana ilettik. FETÖ, darbe girişiminden sonra neredeyse tüm Avrupa'da farklı isimlerle faaliyetlerini sürdürüyor. AB'den beklentimizi de sayın bakana dostane şekilde anlattık. Doğu Akdeniz konusunu konuştuk. Türkiye bu konuda neler düşünüyor? Kendi düşüncemizi de sayın bakan ile paylaşma fırsatımız oldu. Bugünkü görüşmelerimiz son derece verimli oldu. Ben de en kısa sürede Estonya'yı ziyaret etmek isterim" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI PROJENİN BAŞARILI OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'



Soruları da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) desteğini çekmesi ve Türkiye'nin buradaki pozisyonuna ilişkin, "Türkiye Doğu Akdeniz'den hakça paylaşım istiyor. Kıbrıs Türkleri de hakça paylaşımdan yana. Herkesin kendi kıta sahanlığı, karasuları var, bu çerçevede araştırmalar yapılıyor. Bizim kıta sahanlığımıza yönelik son 1 yılda Yunanistan ve Rum kesiminin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu. Hiçbirinde başarılı olamadılar. Hakça paylaşımdan yana olmayan bu ülkeler, Türkiye'yi dışlayıcı, haklarını yok sayan, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan adımlar attılar. Değişik platformlar oluşturdular. EastMed projesi de bunlardan biri. En başından bu yana EastMed projesinin ekonomik bir proje olmadığını, gerçeklemesinin de mümkün olmadığını söyledik. Zaten Türkiye'nin olmadığı projenin başarılı olması mümkün değil; ama ekonomik bakımdan da mümkün olmadığını söyledik. Projeyi hayata geçirme konusunda oturup ciddi anlamda konuşulmaya başlanınca rakamlar masaya konulunca, ekonomik bir proje olmadığı ortaya çıktı. ABD'nin de açıklaması ortada. Rum kesimi bu proje ve diğer girişimlere güvenerek hidrokarbon konusunda hakça paylaşıma yanaşmadı" ifadelerini kullandı.



'ÖRGÜTE OFİS AÇTIRMAK ATEŞLE OYNAMAKTIR'



Bakan Çavuşoğlu, GKRY'nin PYD/YPG'ye ofis açma izni vermesine ilişkin de, "Teröre destek vermek ciddi bir konu. Maalesef terör konusunda, 'Düşmanımın düşmanı dostudur' anlayışını daha sık görmeye başladık. Terör örgütlerini bugüne kadar kullanan ülkeler oldu. Biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkeler ile de hep dayanışma içinde olduk. Hiçbir terör örgütünü desteklemedik. Yunanistan'da halen DHKP-C'liler var. Orada eğitilen DHKP-C'lilerin dönüp de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdiği ispatlandı. FETÖ'cüler orayı sığınmacı ülke olarak görüp, orada yaşıyorlar. Terör örgütlerine ofis açtırmak, ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK'ya bugüne kadar desteğini biz biliyoruz, bu gizli bir şey değil. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz; bu bedel de ağır bir bedel olur. Ateşle oynamasınlar, terör örgütleri ile iş birliği yapmasınlar" dedi.