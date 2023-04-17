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Bakan Dönmez: Karadeniz gazında, kuyularımızın başındaki vanayı açtık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkarılmasında gelinen son aşamaya ilişkin, "Dün gece itibarıyla saat 24.00 itibarıyla kuyularımızın başındaki vanayı açtık." dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:19
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Bakan Dönmez: Karadeniz gazında, kuyularımızın başındaki vanayı açtık
Eskişehir

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkarılmasında gelinen son aşamaya ilişkin, "Dün gece itibarıyla saat 24.00 itibarıyla kuyularımızın başındaki vanayı açtık ve boru hattını, yani deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattını doldurmaya başladık. Bu süre yaklaşık 30 saat olacak. İnşallah yarın belki bu saatlerde artık karaya gelmiş olacak." dedi.

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Dönmez, MHP Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Dönmez, Meclis'te Milliyetçi Hareket Partisinin üyeleriyle, yöneticileriyle çok sıkı diyalog içerisinde olduklarını bunun, liderlerin birbirine olan karşılıklı saygı ve sevgisine dayandığını ifade etti.

Bugüne kadar bu birlikteliği bozmak için gayret gösteren birçok mihrak olduğunu ancak her defasında geri püskürtüldüğünü belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Nitekim şu anda diğer partilerin oluşturmaya çalıştığı ittifaklar da adeta işi koltuk pazarlığına, benim tabirimle de 'at pazarlığına' dönüştürdüler ama gerek Sayın Bahçeli gerekse Sayın Erdoğan hiçbir şekilde bu seviyede bir tartışma, müzakere yürütmedi. Sayın Bahçeli yürütmenin başında Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza olan itimadını, güvenini her zaman dile getirmiştir. Hiç şüphesiz tabii Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye genelini ilgilendiren birçok konuyu Sayın Bahçeli ile de istişare ederek birlikte hareket ediyorlar. Biz de tabii bir icraat olarak, hükümet olarak da bu birliktelikten her zaman memnuniyet duyduk. Aynı şekilde yukarıda meydana gelen işbirliği ve düşünce birliğinin yansımalarını yerelde de birlikte inşallah icra edeceğiz."

Kentte, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına ziyaretlerde bulunacaklarını aktaran Dönmez, birlikte çalışacaklarını ve birlikte başaracaklarını söyledi.

Dönmez, gazetecilerin, bir televizyon kanalında Karadeniz gazının karaya çıkarılmasında gelinen son aşamaya ilişkin açıklamalarını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

"Dün Filyos'taydım, sık sık biliyorsunuz alana gidip geliyoruz çalışmaları yerinde görmek için. Dün gece itibarıyla saat 24.00 itibarıyla kuyularımızın başındaki vanayı açtık ve boru hattını, yani deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattını doldurmaya başladık. Bu süre yaklaşık 30 saat olacak. İnşallah yarın belki bu saatlerde artık karaya gelmiş olacak. Zaten perşembe günü de hepinizin bildiği gibi bir törenle de bayram öncesi vatandaşımıza bu müjdeyi vermiş olacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanDönmezKaradenizDoğalgaz
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