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Bakan Ersoy: Ödüllü plaj sayısı 531'e yükseldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden 'mavi bayrak'ta Türkiye'nin, 2022 yılında da zirvedeki yerini koruduğunu ve ödüllü plaj sayısının 531'e yükseldiğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Mayıs 2022 Cuma 09:37
Bakan Ersoy: Ödüllü plaj sayısı 531'e yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yazılı açıklamasında Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olarak 2022'de de yerini koruduğunu; ödüllü plaj sayısının ise 531'e yükseldiğini duyurdu. Ersoy, 2023 yılında plaj sayısında, uluslararası mavi bayrak uygulaması yapan ülkeler arasında dünya birinciliğini hedeflediklerinin altını çizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya ve Muğla'da hizmete sundukları halk plajlarında da bu yıl mavi bayrağın dalgalanacağını vurgulayan Ersoy, bakanlığın yaptırdığı Antalya'da 5, Muğla'da 1 halk plajının mavi bayrak almaya hak kazandığını belirtti.  

İZNİK GÖLÜ'NE İLK MAVİ BAYRAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinin 2022 yılı değerlendirmeleri sonucunda, Türkiye'nin geçen yıl 519 olan ödüllü plaj sayısı, bu sene 531'e ulaştı. Türkiye'de bu yıl 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat mavi bayrak ödülü almaya hak kazandı. Bursa'daki İznik Gölü'nde bulunan İnciraltı Halk Plajı'na da ilk kez bu yıl mavi bayrak ödülü verildi. Mavi bayraklı plaj sayıları Antalya'da 229'a, Muğla'da 111'e, Mersin'de 11'e, Kırklareli ve Sakarya'da 2'ye yükseldi. İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.

Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Lara 1 ve Lara 2 halk plajları ile yine bakanlığa ait Manavgat, Beldibi ve Çamyuva halk plajları bu yıl mavi bayrak almaya hak kazanan plajlar arasında yer aldı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı İçmeler Halk Plajı da bu yıl mavi bayrağın dalgalanacağı plajlardan oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyPlaj
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