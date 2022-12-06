Bakan Karaismailoğlu: 100 yıllık altyapı ihtiyacını 20 yılda tamamladık

MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme yatırımları için bugüne kadar 1 trilyon 653 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "100 yıllık altyapı ihtiyaçlarını 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık" dedi.



Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) otoyol bağlantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Gelişmiş bir medeniyetin ve güçlü bir ülkenin en önemli göstergelerinden biri, sahip olduğu ulaşım ağı ve altyapısıdır. Bütünsel kalkınmayı önceleyen, Türkiye’nin 81 ilinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımları hayata geçiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için bugüne kadar 1 trilyon 653 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 100 yıllık altyapı ihtiyaçlarını 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. 2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yaklaşık 29 bin kilometreye çıkardık. Bugün ülke çapında sahip olduğumuz toplam 29 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde, ülkece kara yollarından elde ettiğimiz yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı. Her yıl CO2 emisyonu salınımı 5 milyon ton azaltarak, çevre dostu yeni nesil ulaşımı teşvik ettik, destekledik. 2003-2021 yılları arasında araç sayısı 8 milyondan 26 milyona çıkarken, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını da yüzde 80 düzeyinde azalttık. Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde yılda ortalama 13 bin 100 hayat kurtarıyoruz. Bu başarıları daha da yukarılara çekecek çalışmalarımızı da hızla sürdürüyor, 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatına da devam ediyoruz. Hedefimiz; 2053 yılına kadar otoyol uzunluğumuzu 8 bin 325 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise 38 bin 60 kilometreye ulaştırmaktır" dedi.





MERSİN'E 20 YILDA 23 MİLYON LİRALIK YATIRIM



Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için 2003'ten bu yana toplam 23 milyar liralık yatırım yaptıklarının bilgisini veren Karaismailoğlu, "Şehrimizde 278 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 555 kilometreye, 271 kilometre olan BSK'lı yolu uzunluğunu ise 539 kilometreye yükselttik. Şu anda Mersin’de 33 milyar 326 milyon TL proje bedeli ile 15 ayrı kara yolu projemiz de devam ediyor. Tamamlandığında Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculuklarını tarihe gömecek Akdeniz Sahil Yolu çalışmalarımız da bu projelerin en önemlilerinden biri. Uzunluğu 228 kilometre olan projemiz bünyesinde, 37 bin 914 metre uzunluğunda 28 çift tüp tünel, 5 bin 134 metre uzunluğunda 17 çift köprü, 398 metre uzunluğunda 8 köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak yer alıyor. Proje kapsamında 196,5 kilometre bölünmüş yol, 398 metre uzunluğunda 8 köprü, 12 bin 853 metre uzunluğunda 15 tünel, 1295 metre uzunluğunda 5 viyadük ve 694 metre uzunluğunda 2 farklı seviyeli kavşağı tamamladık" diye konuştu.



YILLIK 72 MİLYON LİRA TASARRUF



Açılışı gerçekleştirilen Mersin OSB-Otoyol bağlantısının çok önemli proje olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, "Tamamladığımız Mersin-Tarsus Otoyol Ayrımı-Mersin OSB bağlantı kavşağı ile otoyoldan Mersin 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım 12 kilometre, 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ne de 15 kilometre kısaldı. İlgili güzergahta kesintisiz ve konforlu ulaşım tesis edildi. Proje kapsamında inşa edilen bağlantı kavşağının ana gövde uzunluğu 1 kilometre, kavşak kolları uzunluğu ise 3 kilometredir. Projede ayrıca toplam 431 metre uzunluğunda 3 altgeçit inşa edildi. Tamamlanan bu bağlantı sayesinde, zamandan 39 milyon TL, akaryakıttan 33 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 72 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da 6 bin 527 ton azalacak. Proje kapsamında ayrıca, 9,5 kilometre uzunluğundaki 2’nci kısımda yapım çalışmaları devam ediyor. 2'nci kısmın da tamamlanmasıyla, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Mersin-Tarsus organize sanayi bölgeleri ve D-400 devlet yolu arasında yüksek standartlı bir yol ağı tesis edilmiş olacak. Böylece günde ortalama 24 bin 230 aracın geçtiği D-400 devlet yolu üzerindeki trafik yükü azalacak, otoyolun daha verimli kullanılması sağlanacak. Ayrıca bölgenin ticaret, tarım faaliyetleri ile özellikle turizm olanaklarının katbekat artmasına katkı sunulacak" dedi.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, bağlantı yolu açıldı.