Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1412
ALTIN
496.518
DOLAR
8.6657
STERLİN
12.0988
EURO
10.3482
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
Kadın İstihdamına Yönelik Proje İçin Personel Alınacak 
Kadın İstihdamına Yönelik Proje...
Antalya'da icradan satılık 160 odalı otel
Antalya'da icradan satılık 160...
Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak
Safkan Arap Koşu Tayı...

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2021 Perşembe 13:48
0 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un güzergâhı içindeki Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin atılacağı yerde incelemelerde bulundu. Temel atma törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran'da gerçekleştireceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul; dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Türkiye; küresel alanda söz sahibi olma hedefiyle adım atan, Karadeniz'i Ticaret Gölü hâline dönüştürmeye çalışan çok güçlü bir ülkedir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizdeki ülkemizin küresel bir lojistik merkez olması hedefi, gençlerimize iş, ailelerimize aş olarak dönecektir. Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel dinamikleri olan bu hedeflerimize ulaşmada ise Kanal İstanbul kilit rol oynamaktadır. Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır;  Kanal İstanbul Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız." ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluKanal Istanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım
Bakan Muş: Esnafa hibe desteği başvurusu 1 Temmuz'a uzatıldı
Bakan Muş: Esnafa hibe desteği başvurusu 1 Temmuz'a uzatıldı
Bakan Pakdemirli: Kuraklıkla mücadele ediyoruz
Bakan Pakdemirli: Kuraklıkla mücadele ediyoruz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans