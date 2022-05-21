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Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitemiz talebin üstünde

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu belirterek, "Yurt kapasitemiz talebin üstünde. Şu anda yurtlarımızda 746 bin yatağın 80'bini boş" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:31
Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitemiz talebin üstünde

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğretim yurtlarında doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Yurt kapasitemiz talebin üstünde. İlk süreçlerde öğrencilerin gençlik dönemi 'birkaç ay yurtta kalayım, sonra duruma bakarım' mantığı genellikle olan bir şey. Ama şu anda yurtlarımızda 746 bin yatağın 80'bini boş. Bazı günlerde YÖK kontenjanı artırıyor; o zaman talep artıyor, ona göre ihtiyaca göre gereken aksiyonu alıyoruz. Ama altyapımızın bu anlamda çok güçlü olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, '8 milyon öğrencimiz var, 8 milyon kapasitemiz olması lazım' mantığının doğru olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Zaten talep belli. Geçtiğimiz yıl 600 binler civarında bir talep vardı. Onu en güzel şekilde yönettik. Yurtlarla ilgili hizmet politikamız ve standartlarımız her geçen gün artıyor. Kapasiteyi ihtiyacı göre; çünkü ihtiyaç olmayan yere yurt yapmak makul değil, güçlendiriyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıMehmet Muharrem KasapoğluYurt
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