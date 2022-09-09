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Bakan Kirişci: Adalar denizi bir barış denizi olsun

09 Eylül 2022 Cuma 14:12
Bakan Kirişci: Adalar denizi bir barış denizi olsun

NEVŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Nevşehir'de, Yunanistan'a tepki göstererek, "Anadolu insanının irfanı, erdemi, gayreti ve çabasıyla bunların İzmir'den gemilere binerek ülkeyi nasıl terk ettiklerini ve kaçtıklarını hatırlatmak istemeyiz. Bizim isteğimiz adalar denizi bir barış denizi olsun. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kirişci, burada yaptığı açıklamada, "Bizim tarımla ilgili pek çok yeni uygulamamız var. Çünkü hayat devam ediyor. Biz kendimizi yenilemek ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı da tarıma dayalı bazı paradigma değişikliğine gidiyoruz. Niye? Çünkü gelecek yıl artık cumhuriyetimizin 100'üncü yılını geride bırakmış olacağız. Yeni bir yüzyıl başlayacak. Bu yüzyılın adı da Türkiye yüzyılı olacak. Son 3 gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve heyetimizle birlikte bir Balkanlar seyahatimiz oldu. Yani gerçekten patlamaya hazır bir coğrafyada orada önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan, son olarak da Hırvatistan seyahatimiz oldu. Bu 3 ülkedeki kardeşlerimizle de hemhal olmak, oradaki yetkililer ile gerekli görüşmeleri yapmak adına resmi ziyaret gerçekleştirildi" diye konuştu.

'BÜYÜK TÜRKİYE'DEN BEKLENTİ VAR'

Balkan ülkelerine yapılan ziyarette mevkidaşları ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kirişci, "Özellikle Rusya'nın doğal gaz musluğunu kapatmasıyla birlikte başta konutlardaki ısınma sorunu olmak üzere sanayilerinin ihtiyacı olan enerji temininde güçlük çekeceklerinin farkındalar. Bundan dolayı da büyük bir panik halindeler. Sürekli Sayın Cumhurbaşkanımıza ne olur gelecek hafta Şangay 5'lisi diye Özbekistan'da bir toplantı var. Oraya da Sayın Cumhurbaşkanımız katılacak. 'Siz orada işte Putin'i göreceksiniz. Putin ile bir araya geleceksiniz. Aliyev ile ilişkileriniz iyi. Aliyev ile ne olur bizim şu enerji işini halledin' dediler. Uluslararası ilişkilerde bu tip cümleleri kurmak kolay bir şey değil ama bu insanlar bu cümleleri kurma ihtiyacı hissediyorlar. İş artık o noktaya gelmiş. Büyük bir Türkiye'den beklenti var" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN HUZURLU YAŞAMASINI İSTİYORUZ'

Yunanistan'ı eleştiren Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"AK Parti ailesi olarak inandığımız yolda hızla yürümeliyiz. 2023'te bizi sendelemek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. NATO'da ittifak üyesi ülke Yunanistan'da S300 Rusların ürettiği bir savunma sistemi. Bizler S400'ü aldığımız için bize ambargo uygulayan bir Amerika. S300'ler için 'ya onlar onu kullanmıyor. Üzerinde ambalajları bile açılmadı' deyip dünyayı uyutanlar, avutanlar fakat nasıl oluyorsa yine NATO'nun bir numaralı ülkesi Amerika'nın yapımı olan F16'ya radar kilitlemesinde bulunuyorlar. Bu nasıl bir ittifak? Bu nasıl bir NATO? Bu nasıl bir komşuluk? Bu nasıl bir barış sevdalısı görüntü? Bunlar asıl niyetlerinin ne olduğunu biliyoruz. Bugün 9 Eylül. Bunlar 9 Eylül'ü gayet iyi bilirler. Anadolu insanının irfanı, erdemi, gayreti ve çabasıyla bunların İzmir'den gemilere binerek ülkeyi nasıl terk ettiklerini ve kaçtıklarını hatırlatmak istemeyiz. Bizim isteğimiz adalar denizi bir barış denizi olsun. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz kendi topraklarımızda ve dünya coğrafyasında insanların huzurlu yaşamasını istiyoruz" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KirişciAdalar
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