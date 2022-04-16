Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...

Bakan Kirişci: 'Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere kapak olsun

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, “Kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda yeterli miktarda bulunmaktadır. ‘Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere de kapak olsun” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Nisan 2022 Cumartesi 18:15
Bakan Kirişci: 'Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere kapak olsun

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, burada sektör temsilcileriyle buluştu. Kirişci başkanlığında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) düzenlenen toplantıya Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile ziraat odaları, kooperatif başkanları ve Süt ve Et Üreticileri Birlik Başkanları yer aldı. Burada konuşan Bakan Kirişçi, “Sektör paydaşlarımızla bir araya gelip, 2023 ve sonrası için nasıl bir yol yürüyeceğimizi ve bunun ana hatlarını paylaşmak istedik. Şu anda Türkiye’de tarımın mevzuatı konusunda bir eksikliği yok. Ufak dokunuş gerekiyor” diye konuştu.

Kirişçi, şöyle devam etti:

“Tarımı tali bir sektör olarak gören, bir şekilde ithalat yoluyla tarım ürünlerinin ikame edilebileceğini düşünen çevrelerin ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını, önce pandemi akabinde de Rusya-Ukrayna savaşında açık açık gördük. Paramız olsa dahi bizim gıda arz güvenliğini sağlama konusunda yetersizliğimiz ortaya çıktı. Dünya olarak söylüyorum. Bir anda dünya şaşkına döndü. Raflara büyük bir hücum başladı. Bu pandemi döneminde oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla bu süreç pik yaptı. Herkes anladı ki tarım stratejik bir sektör, vazgeçilmez bir sektör ve tarım sektöründe mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, bu ülkeyi yönetenleri bulunurluğa önem vermesi gerekiyor. Buradan kimsenin tek bir cümle söyleyecek durumu yok ki, pandemi döneminde ve devamında da bu savaş döneminde bir ürünün bulunurluk noktasında eksikliği çekilmedi. Zamanında alınan tedbirler ve bu tedbirler sayesinde bulundurulması gereken bütün temel ürünler konusunda bu konu halledilmiş oldu.”

Bakan Kirişci, ayçiçeği yağı ve şeker stoklarıyla ilgili eleştirilere de yanıt vererek, “Bakanlığımızın mürekkebi kurumadan bir anda ayçiçeği yağı konusu gündeme geldi. Ama birkaç gün sürdü. Ve konu kapandı. Şimdi şekerle ilgili olarak birtakım çabaların, algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. Ama bu konularda da bizim yeteri kadar, yetecek miktarda, kendi ürünlerimiz stoklarımızda, kayıtlarımızda ve depolarımızda bulunmaktadır. Üreticilerimize buradan sesleniyorum. Ki bu üreticilerimiz, ‘Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere de kapak olsun diyorum. Bu ülkenin eli öpülesi, bu masanın etrafında olan değerli paydaşlarımız, Bursa özelinde ama Türkiye genelinde de bütün üreticilerimiz sadece 85 milyonu doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ülkede bulunan bize sığınmak adına misafir konumunda bulunan 5 milyona, bu ülkeye gelen 50 milyonun üzerinde turiste ve arta kalanı da ihraç ederek üreticilerimiz, bu zamana kadarki çabalarını başarıyla sürdürdüler. Bundan sonra da sürdürecekler. Ve biz bu üreticilerimizin her daim olduğu gibi daha güçlü bir şekilde yanlarında yer alacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Üreticimize diyoruz ki sen üret, yeter.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıVahit KirişciAyçiçekAyçiçek Yağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baki Ersoy, MHP'den istifa etti
Baki Ersoy, MHP'den istifa etti
Destici: BBP seçimlere hazırdır
Destici: BBP seçimlere hazırdır
Muharrem İnce: "Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler"
Muharrem İnce: "Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans