Bakan Kirişci: 'Çay Kanunu'nda üreticilerimizi mutlu edecek'

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hizmete açılan Rize- Artvin Havalimanı'ndaki Çaykur Çay Müzesi'ni ziyaret etti, yaş çay alım taban fiyatı ve üretici ile sanayiciler tarafından merakla beklenen 'Çay Kanunu'na ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"Evde çayı kim demler?" sorusuna esprili yanıt veren Kirişci, "Bizim evde kimse kimsenin işine karışmaz. Ben hanımın işine karışmam, hanımefendi de benim işime karışmaz. Bizim evin çay işlerinden hanımefendi sorumludur. Hanımefendi çayı önce soğuk su ile yıkar. Çay bizim kadim kültürümüzün bir vazgeçilmezi. Çayın kültürümüzde çok ayrı bir yeri var. Çay aynı zamanda muhabbeti de ortaya koyar. Demi ile muhabbetin düzeyini de belirleyen bir milli içeceğimiz. Türkiye'de çay ile ilgili kuruluşumuz Çaykur. Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun’da üretilen bu ürünlerle ilgili çok önemli faaliyetleri ile üreticilerimize açmış olduğu yol, vermiş olduğu rehberlik hizmetleri, hükümetimizin de Çaykur üzerinde üreticilerimize vermiş olduğu çok önemli destekleri var" dedi.

'BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR FİİYAT AÇIKLANMIŞ OLDU'

Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6,70 TL'lik taban fiyatı, 30 kuruş destekleme fiyatı ile 7 TL olarak açıklanan 2022 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin "Üreticilerimizin beklentilerinin çok çok üzerinde bir fiyat açıkladığımız belirtmek isterim. Bu fiyata aksi takdirde haksızlık etmiş oluruz. Geçen yıl yaş çay fiyatı 3 TL 87 kuruştu. 13 kuruş da destekleme ödemesi ile toplam 4 TL'ye tekabül ediyordu. Başta Rize olmak üzere çay tarımının yapıldığı bölgede beklenti fiyatın enflasyon oranında artırılmasıydı. Enflasyonun da yaklaşık yüzde 70 mertebesinde olduğunu da dikkate aldığınızda biz bugün onun çok çok üzerinde bir fiyat açıkladık. 3 TL 87 kuruş olan fiyat 6 TL 70 kuruş olarak güncellenmiş oldu. Uzun yıllardan beri 13 kuruş olarak uygulanan destekleme ödemesi de 30 kuruşa çıktı. Çay üreticimiz inşallah bu fiyatlarla çok daha mutlu olacak, beklentilerin üzerinde bir fiyat açıklanmış oldu" diye konuştu.

'ONLAR BU ÜLKE İÇİN ÜRETİYORLAR'

Fiyatın, üreticide memnuniyet oluşturacağını beklediklerini kaydeden Bakan Kirişci, "Havalimanımızla birlikte bu çay fiyatı çay yetiştirilen bölgede büyük bir memnuniyet oluşturacağını bekliyoruz. Çay üreticilerimize bol bereketli, bu kazandıkları ile mutlu olan üreticiler olmalarını Cenabı-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Onlar bu ülke için üretiyorlar. Biz bu ülkede üreten herkese saygı duyuyoruz ama tarımda üretenleri ayrı bir saygı duyuyoruz. Bakanlık olarak bizim görevimiz üreticilerimiz desteklemek, teşvik etmek, onların ürettiklerinin hakkını da almalarını sağlamak, bugün de bunu ziyadesi ile gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

KURU ÇAYA ZAM BEKLENTİSİ

Kuru çaya zam beklentisi yönündeki soruya ise Bakan Kirişci, "Bu konu Çaykur Genel Müdürlüğü'nün vereceği bir karar; o kararı ilgili olarak da inşallah vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde mutlu olacaktır" yanıtını verdi.

Sözleşmeli üretime dikkat çeken Bakan Kirişci, 'Çay Kanunu' teklif taslağı ile ilgili de son gelişme konusunda şöyle konuştu:

"'Çay Kanunu' teklif taslağı ile ilgili geldiğimiz aşama, çay üreticilerimizi mutlu edecek bir aşama. Arzuladığımız, çayda sürdürülebilir üretimi tesis etmek. Gerek çayı üretenleri gerekse bu çayı alıp kendi işletmelerinde işleyen herkesi, bu manada mutlu etmektir. Sözleşmeli üretim; Türkiye'de tarımda az uygulanır bir yöntemdir. Sözleşmeli üretim başta olmak üzere, çayı işleyen işletmelerle, çayı üreten üreticiler arasında güzel bir ilişki kurup, bu ilişki üzerinden bu üretimi teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklerimizi de bu çerçevede sağlamak gibi bir yaklaşımımız var. Mevcut olan kanunun bazı eksikleri elbette var. Değişen şartlar içerisinde yapacağınız birtakım ilave düzenlemelerle inşallah güzel bir 'Çay Kanunu'na hem üreticilerimiz hem de sektörün diğer unsurları kavuşmuş olacak."