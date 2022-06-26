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Bakan Koca: Yeni dönemde herkesin işin karşılığını aldığı sistem geliştirilmeli

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biz yeni dönemde ek ödemeyi farklılaştırmak istiyoruz. Ek ödemeyi farklılaştırırken, bugüne kadar performans adıyla adlandırılan bir sistem var. Bu performansın hepimiz, adaletsizliğin sembolü olduğuna inanıyor muyuz; inanıyoruz. Dolayısıyla bu performans sistemi değişiyor olmalı. Bu yeni dönemde herkesin yaptığı işin karşılığını alabilir olduğu bir sistem geliştirilmeli" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Haziran 2022 Pazar 17:29
Bakan Koca: Yeni dönemde herkesin işin karşılığını aldığı sistem geliştirilmeli

Bakan Koca, 58 hekimin katılımıyla bakanlıkta 6,5 saat süren toplantıda sunum yaptı. Bakan Koca, hekimlerin yaşadığı sıkıntı ve çözüm önerilerini sıralayarak, "Farklı sağlık kurumlarında, farklı konumlar ve uzmanlık dallarında farklı bakış açılarına sahip hekimler olarak bir araya geldik. Davetimi kabul ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün çoğumuzun büyük oranda mutabık kalacağımıza inandığım bir yeni realite üzerinde duracağız. Bu yeni realite açıklığa kavuştuğunda taşıyıcı unsurunu hekimlerin oluşturduğu bir yapının toplamında yasalarla güvenceye alınmış bir değişim olduğunu göreceğiz. Yıldırıcı, umut kırıcı, örseleyici tecrübelere yol açan, iyi bir yere varmayacağı açıkça görülen bir mecra terk edildi. Şu an için bazılarımıza sis içinde gibi görünse de mesleğin yeni bir icra zemini oluşuyor. Bazı zorluklar yine olacak ama şevk kırıcı, insanı meslek seçimiyle hesaplaşmaya itecek sorunlar gündemden düşecek" dedi.

EMEKLİLİK KONULARI 

Bakan Koca, emeklilik konularıyla ilgili yaşanan sıkıntılara değinerek, "Biz emeklilik konusunda 'tek bordro' olacak dedik. İstenen de buydu. Bizim 2008 sonrası bu 14 yılda 6 bin 500 lira, 7 bin lira üzerinden prim kesilerek emekli olacaklarımız var. Bundan böyle prim sistemi dışında bütün hekim arkadaşlar, ek gösterge ile emeklilik maaşı alacaklar; profesör arkadaşların bir altında olmak üzere emekliliği sağladık. Bunun da gerçekten çok önemli bir kazanım olduğunu bilelim. Ek ödeme ve maaşlarda, biz yeni dönemde ek ödemeyi farklılaştırmak istiyoruz. Ek ödemeyi farklılaştırırken, bugüne kadar performans adıyla adlandırılan bir sistem var. Bu performansın hepimiz adaletsizliğin sembolü olduğuna inanıyor muyuz; inanıyoruz. Dolayısıyla bu performans sistemi değişiyor olmalı. Bu yeni dönemde herkesin yaptığı işin karşılığını alabilir olduğu bir sistem geliştirilmeli. Bunu hastane bazlı yaptığınızda hastaneden hastaneye farklılıklar doğuyor. Bunu il bazlı hatta Türkiye bazlı yapmalıyız" diye konuştu.

Bakan Koca, ayrıca özlük hakları ve ek ödeme ile ilgili olarak rahatlatıcı bir yönetmeliğin çıkarılmasının ana hedefleri olduğunu kaydederek, "Yönetmelik ile bir sonucu elde etmekten yanayım. Onun için de 1 Temmuz’dan itibaren başlatmayı, 1 Temmuz’dan itibaren başlananın da 15 Ağustos’ta görülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin Koca
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