BALIKESİR - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan 'Dünya Habitat Günü' etkinliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve 120 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Balıkesir'de yapıldı. Bakan Kurum, "Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz. Bizim medeniyetimiz 'geride kalanların ve sessiz yığınların sesi' olmayı emreder. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla Türkiye'nin insanlığın merhamet adası, iyilik adası olduğu gerçeğini en yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz" dedi.



New York, Londra, Dubai, Brüksel, Washington, Şangay gibi birçok kentte kutlanan 'Dünya Habitat Günü'nün 36'ncısına, bu yıl Balıkesir ev sahipliği yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın himayesinde Balıkesir Avlu Kongre Merkezi'ndeki etkinliğin bu yılki teması 'Kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakma' olarak belirlendi. Küresel iklim değişikliği, barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirlerin kurulması gibi konularda bütün insanlığa sorumluluklarını hatırlatan bir gün olan Dünya Habitat Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 120 ülkeden temsilciler yer aldı.



Etkinliğin açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, BM Habitat Meclisi Başkanı ve Çok Taraflı İşler ve İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Martha Delgado, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Gençlik Uzmanı Samed Ağırbaş, Dünya Kentsel Kampanyası ve Grassroots Kadın Grupları Başkanı Husnaini Sofjan, AK Partili milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.



'TÜRKİYE İNSANLIĞIN MERHAMET ADASIDIR'



Etkinlikte konuşma yapan ve tüm şehircilik adımlarının, 85 milyon vatandaşın hiçbirini, 81 ilin hiçbir yerini geride bırakmayan bir anlayışla atıldığını ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Yer seçimi doğru yapılmamış yatırımlara, yanlış arazi kullanımına, şehir kimliğini bozan yanlış uygulamalara mani olacak Türkiye Ulusal Mekansal Strateji Planı'mızı tamama erdiriyoruz. Milletimizin barınma ihtiyacına, sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla kalıcı, yerinde, hızlı ve doğal çözümlerle cevap veriyoruz. Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz. Çünkü bizim medeniyetimiz yüzyıllardır bize, 'geride kalanların ve sessiz yığınların sesi' olmayı emreder. Bu emirle de dünyanın dört bir yanında, mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için tüm ülkelere örnek olacak bir gönül seferberliğini hayata geçiriyoruz. İnşallah bundan sonra da mazlumların sesini dünyaya haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla Türkiye'nin insanlığın merhamet adası, iyilik adası olduğu gerçeğini en yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz"



'ŞEHİRLERE HAYATLARIYLA RUH VERENLER İNSANLARDIR'



Etkinliğin temasına dikkati çeken Bakan Kurum, her zaman mazlumların yanında olduklarını söyledi. Bakan Kurum, "Dünya Habitat Günü, şehirlerimizin temel sorunlarına çözüm bulmak adına çok kıymetli, çok anlamlı bir gün. 26 yıl sonra Türkiye'de yeniden bugünü kutluyoruz. Bu özel günde kentsel dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, tarih, sanat ve medeniyet birikimimizi konuşacağız" dedi. Etkinliğin 110 ülkede 7 dilde canlı olarak yayınlanacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Büyük ilim insanı Farabi şehri bir bedene benzetir. 'Şehrin merkezi kalptir, caddeleri damarlardır, yöneticileri beynidir ve hepsi yerli yerinde olmalıdır' der. Birçok düşünür, eserlerinde hep bizlere şehirlerin insan gibi bir ruha sahip olduğunu anlatır. Evet, şehirlere hayatlarıyla ruh verenler, mekanlara kimlik ve kişilik kazandıranlar da aslında insanlardır" ifadelerini kullandı.



'MÜŞFİK DEVLET HALKI GÜNEŞTE KALDIYSA ONUN GÖLGESİ OLACAK'



Bu şehirlerin altyapısını zorlayan aşırı yığılma ve yoğun tüketim hızının şehirlerde neden olduğu sonuçlara dikkati çeken Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:



"Şehirlerde ulaşım zorluklarına, çevre ve hava kirliliğine, barınma ve içme suyu sorununa, kişi başına düşen yeşil alan miktarının azalmasına, sosyal eşitsizlik ve adaletsizlik gibi sorunlara yol açmıştır. Karanlık bir tablo çizmek istemezdim ama yüzümüzü şöyle bir sosyopsikolojik dönüşüm tarafına çevirecek olursak orada da sonuç aynıdır. Dün 'insanların hepsi tek candır' diyen dünya gitmiş, yerine milyonlarca insanın fiziksel sorunlar, ruhsal buhranlar yaşadığı bir dünya gelmiştir. Ne güzel sözdür, 'Müşfik devlet, halkı güneşte kaldıysa onun gölgesi olacak, soğukta hırkası olacak, açlıkta ekmeği, yoklukta işi, sofrada aşı olacak'. İşte bu sözün içerdiği manadan hareketle küresel çapta yaşanan sorunların çözümü tüm dünyada insan onuruna yakışır bir hayatın idame edildiği sosyal konutlarla, çevre ve iklim dostu kentsel dönüşümle, tüm insanları kucaklayan, tasarruf ve merhamet eksenli bir sıfır atık kültürüyle mümkündür."



'SON 20 YILDA 1 MİLYON 170 BİN SOSYAL KONUT'



Türkiye'nin yüz akı olmuş TOKİ eliyle bugüne kadar birçok ülkenin altından kalkamayacağı sosyal devlet anlayışıyla projelerin gerçekleştiğini belirten Bakan Kurum, son 20 yılda 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Toplumun tüm kesimleri aynı haklardan istifade etsin, istedik. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde şehirlerimiz maalesef eşit şartlarda değildi. 81 ilimizde üniversitelerimizle, hastanelerimizle, limanlarımızla tüm şehirlerimizi eşit hale getirecek adımlar attık. 81 ilimizde 3 milyon konutun güvenli dönüşümünü sağladık. Bu proje kapsamında toplumun tüm kesimlerini projemize dahil ediyoruz" dedi.



'HER YIL 931 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR'



Türkiye'nin kirlilik konusundaki tarihi sorumluluklarına da değinen Bakan Kurum, "Türkiye'nin tarihi sorumluluğu yok denecek kadar azdır. Gelişmiş ülkeler dünyayı hoyratça kullandılar, kirlettiler. Kaynakların sonsuz olduğu anlayışıyla çalışmalar yürüttüler. Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef koydu. Yeşil kalkınmayla büyüyen bir Türkiye anlayışıyla projelerin gerçekleşeceğini söylediler. Bütün dünya el ele verip, kendisine bahşedileni hatırlamalı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmelidir" ifadelerini kullandı.



'SIFIR ATIK TARİHİ BİR ADIMLA BAMBAŞKA BİR NOKTAYA TAŞINDI'



Türkiye'nin kendi köklerinden süzerek dünyaya sunduğu sıfır atık hareketinin geçtiğimiz haftalarda tarihi bir adımla bambaşka bir noktaya taşındığını söyleyen Bakan Kurum, "BM yetkilileri ile pek çok ülke liderinin eşleri ve çevre bakanları Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Sıfır atığı dünya çapında uygulamaya, sıfır atığı teşvik eden her türlü girişimi desteklemeye söz verildi. Tüm üye devletlere sıfır atık çağrısında bulunuldu. Dolayısıyla sıfır atık, bu beyanla birlikte artık küresel bir çevre hareketine dönüştü. 'İsraf etmede hayır, hayırda israf olmaz' sözünü tüm dünyaya yeniden hatırlatan Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Dostluk ve kardeşlik içinde şehirlerimizin karşı karşıya kaldığı birçok krizle mücadele etmek için daha çok iş birliği ve dayanışma içerisinde olmalıyız" açıklamalarında bulundu.



'2030 İTİBARİYLE 600 MİLYON KİŞİNİN AŞIRI YOKSULLUK İÇİNDE YAŞAYACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR'



BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de "Gençlerin güçlendirilmesi, kentsel dönüşüm bunların hepsi Habitat Günü'nün kapsamı dahilinde kalıyor. 'Boşluğu fark et, kimseyi geride bırakma' derken boşluk çok endişe verici. 2030 itibariyle 600 milyon kişinin aşırı yoksulluk içinde yaşayacağı öngörülüyor. Habitat İstanbul Deklerasyonu temel çalışmanın oluşturulmasını sağlamıştı. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkirim" dedi. Sharif, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin 'Sıfır Atık Projesi'ni Birleşmiş Milletler de benimsedi. Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Türk hükümeti sürdürülebilir kentleşme seviyesine ulaşmayı başardı" ifadelerini kullandı. Zengin ve yoksul arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini vurgulayan Sharif, "Burada Türkiye'nin rolü ve katkısı çok iyi biliniyor. Balıkesir'in burada önemli bir rolü var. Gıda üretimiyle yerel ekonomisi de çok güçlü. Burası sürdürülebilir tarımın çok iyi planlanıp yürütüldüğü bir yer" dedi.



'ATA SPORLARINI YAPACAK ALANLARA DA İHTİYAÇ VAR'



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, daha önce İstanbul'da düzenlenen Habitat Zirvesi etkinliğine de katıldığını belirterek, habitatın anlamına dikkati çekti. Daha önce İstanbul'da düzenlenen zirvede de benzer problemlerin gündeme geldiğini belirten Erdoğan, "Şehirlerde sadece basketbol sahalarına değil etnik, kültürel ata sporlarımızı da yapacak alanlara ihtiyacımız var. Endemik bitkileri, hayvanları nasıl koruyorsak kültürümüzü de öyle korumalıyız" dedi.



BM Habitat Meclisi Başkanı ve Çok Taraflı İşler ve İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Martha Delgado da "Birlikte adil, sürdürülebilir eşit ortamlar yaratmaya devam edelim. Meksika olarak çok boyutlu projelerle birlikte yoksul insanlara da hizmet edecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptığı konuşmada, etkinliğin faydalı sonuçlar doğurmasını dileyerek, etkinliğe destek veren ve katkı koyan tüm kuruluşlara teşekkür etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a konuyla ilgili katkıları dolayısıyla şükranlarını iletti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her canlıya ve yaşam ortamlarına duyulan sonsuz saygıyı vurgulayarak, etkinliğin temasını vurguladı.