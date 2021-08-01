Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 41
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Tıbbi sarf malzeme alımı 
Tıbbi sarf malzeme alımı 
Okul çatı onarımı
Okul çatı onarımı
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası...
Flaş Haber
EGM'den sosyal medya uyarısı
Kapat

Bakan Kurum: Yaralarımızı el birliğiyle saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarının yaşandığı Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hiçhiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
01 Ağustos 2021 Pazar 14:53
0 Okunma
Bakan Kurum: Yaralarımızı el birliğiyle saracağız

ANKARA, (DHA)

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangınla mücadelenin 5'inci gününde hasar tespit çalışmalarınını hız kesmeden sürdüğünü bildirdi. Seferberlik anlayışı içinde, bir ve beraber hareket ederek vatandaşların yanında olduklarını belirten Kurum, "Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te sahadaki 257 kişilik ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Antalya Manavgat'ta, hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik. Muğla Marmaris'te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Bakan Kurum, Mersin'de hasar tespit çalışmalarını tamamladıkları belirterek, "Aydıncık’ta 57, Silifke’de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ’da 24 ve Kozan’da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor; incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" ifadesini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 01.08.2021 14:55
Anahtar Kelimeler:
BakanYangınçevreAntalyaMersinOsmaniyeAdanaMuğlaKilisHasarYeni ÇağrıKurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li heyet Konya'ya gidecek
CHP'li heyet Konya'ya gidecek
Özhaseki: Bir provokasyon var gibi
Özhaseki: Bir provokasyon var gibi
Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor
Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans