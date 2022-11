Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutu tamamlayacağız

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizin tamamında tam 750 şantiyemizde gece gündüz demeden çalışıyor, halihazırda 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayarak, ailelerimizin 2023'e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı. Bakan Kurum, komisyon üyelerine sunum gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Bakanlığın 2023 yılı bütçe teklifinin, 24 milyar 321 milyon 48 bin lira olarak belirlendiğini belirterek, "Bunun yanında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'müzün bütçesi 3 milyar 68 milyon 236 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün bütçesi 1 milyar 603 milyon 859 bin lira, İklim Değişikliği Başkanlığı'mızın bütçesi ise 154 milyon 182 bin liradır" ifadelerini kullandı.



'60 BİN KONUTU TAMAMLAYACAĞIZ'



Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle, konut ve kira fiyatlarında görülen artışı durdurduklarını ifade etti. Kurum, sosyal konut projelerine ilişkin, "26 bin sosyal donatısıyla birlikte inşa ettiğimiz, 1 milyon 170 bin sosyal konut olmuştur. Sıcak yuvalarında, geleceğe güvenle bakan 5 milyon vatandaşımız olmuştur. Tam 1 trilyon 317 milyar liralık yatırım değeriyle dünyaya örnek olan bu sosyal devlet uygulamasını, 38 yıllık inşa, imar ve ihya tecrübesine sahip, yerli ve milli imkanları millet namına ve millet yararına seferber eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'mızla gerçekleştirdik. 81 ilimizin tamamında tam 750 şantiyemizde gece gündüz demeden çalışıyor, halihazırda 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayarak, ailelerimizin 2023'e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız" diye konuştu.



'8 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ BAŞVURDU'



500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yeri projesini millete sunmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Kurum, "Milletimiz, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kampanyamızı sahiplendi. 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi, 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu. Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493'ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptı. Milletimizin bu yoğun desteği sebebiyle elimizi çok çabuk tutarak 25 Ekim'de; yani 40 gün gibi kısa bir süre içerisinde aynı anda tam 17 ilimizde, ilk 5 bin 615 yuvamızın temel atma törenini Sincan Lale Meydanı'nı dolduran 10 binlerce kardeşimizle birlikte, coşku içerisinde gerçekleştirdik. Bu konutlarımızla birlikte, ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımız, 9 Kasım itibarıyla 15 bin 576 sayısına ulaştı. Bir yandan kura çekimlerimizi de 2 gün önce, 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak'ımızdan başlattık" açıklamasında bulundu.



'KURALARI MARTA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ'



Bakan Murat Kurum, kura çekimlerinin şeffaf olacağını vurgulayarak şöyle konuştu:



"Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 5 ay içerisinde, 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Projemiz 900 milyar liralık yatırım değeriyle, ekonomimize 2 trilyon liralık katma değer üretiyor. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörü harekete geçiriyor. Bu sayede 200 bin kardeşimize yeni iş imkanı sağlıyoruz. Şu anda 1 milyon konut amaçlı arsa ve 10 bin iş yerinde başvurularımızı almaya devam ediyoruz. Konuta başvuran kardeşlerimizin arsaya da başvurabilmeleri için 7 Kasım'da sona eren başvuru süremizi, 15 Kasım'a kadar uzattık."



Başvuruları devam eden 10 bin iş yerinin, 'Sıfır Atık'a uyumlu, enerji verimli sistemlerle donatılacağını belirten Bakan Kurum, "Esnafımıza en sağlıklı çalışma ortamını sunacağız. İmkanları kısıtlı vatandaşlarımız için başlattığımız bu projenin yanı sıra tüm vatandaşlarımızın başvurabileceği bir kampanyayı da Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul sektörümüzle beraber yapacağız" dedi.



Türkiye genelinde, sosyal konutlarla beraber 3 milyon 200 bin konutu yenilediklerini belirten Kurum, "Bugün, 81 şehir 922 ilçemizde toplam 250 bin konutun dönüşümü hızla devam ediyor" diye konuştu.



Murat Kurum, bakanlığın farklı çalışmalarına da değinerek, "Bugün tam 45 ilimizde, 80 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyor, geçmişimizin estetik anlayışını yeni mimari yorumlarla zenginleştiriyor, şehirlerimizin tarihi kimliklerini milletimizle buluşturuyoruz. Şu anda halihazırda 12 ilimizde 10 bin sanayi projemizin, 3 bin 930'unu 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Kalanları da hızlıca esnafımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum, tüm afet alanlarında yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, ahır, köy evinin yapımına başladıklarını, konutların büyük kısmını teslim ettiklerini söyledi.



'ULUSAL KATKI BEYANIMIZI DÜNYAYLA PAYLAŞACAĞIZ'



Ekonomik, sosyal ve çevresel zararlara sebep olan afetlerdeki artışlara karşı şehirlerin direncini arttırmak amacıyla tüm sektörlerde öncelikli eylemlerin belirlendiği, 'Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı 2023 yılı içerisinde tamamlayacaklarını duyuran Kurum, "Mısır'da şu an devam eden COP27 (27'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) toplantısında da inşallah ulusal katkı beyanımızı, dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Yüce Meclis'imizden en büyük beklentimiz İklim Değişikliği Kanunu'nun hazırlanması ve Genel Kurul'dan geçirilmesidir. Bu kanun, '2053 Net Sıfır Emisyon' ve 'Yeşil Kalkınma' hedeflerimizin geliştirilmesi için hukuki ve güçlü bir alt yapı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



'ŞEHİRLERİMİZİ TOGG'A HAZIRLIYORUZ'



81 ilde yürüttükleri, 'Akıllı bina' projelerinin şehirler arasındaki rekabeti ve sürdürülebilir şehircilik tecrübesini arttırdığına dikkat çeken Kurum, "Sıfır emisyon üreten, çevreyi kirletmeyen yerli ve milli otomobilimiz Togg'un ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, şarj istasyonları, otopark sistemleri ve simülasyon ortamlarını inşa ediyor, şehirlerimizi Togg'a hazırlıyoruz" dedi.



2003 yılında sayısı sadece 31 olan 'Otomatik Meteoroloji Gözlem' sistemlerini, 2022 yılı itibarı ile 2 bin 57'ye çıkardıklarını aktaran Kurum, 'Piri Reis' denizcilik sayfası ile Cebelitarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar denizcilik meteorolojisi hizmetleri sağladıklarını söyledi.



Tapu ve kadastro faaliyetleri kapsamında hazineye; 2021 yılında 24,3 milyar lira, 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla da 32 milyar lirayı aşan harç geliri sağladıklarını vurgulayan Kurum, "'Web Tapu Sistemi' ile vatandaşlarımızın, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine gitmeden işlem başvurusu yapmalarına, işlemlerini takip etmelerine, tapu harçlarını ödemelerine ve her türlü belge temin etmelerine imkan sağladık" ifadelerini kullandı.