Bakan MuÅŸ: Ä°ddialarÄ± somut verilere dayandÄ±rmamÄ±z lazÄ±m ki inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olsun

AK Parti BalÄ±kesir Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 'BalÄ±kesir Åžehir BuluÅŸmalarÄ±' dÃ¼zenlendi. BalÄ±kesir il merkezinin yanÄ± sÄ±ra ilÃ§elerinde de milletvekilleri tarafÄ±ndan bu kapsamda Ã§alÄ±ÅŸmalar ve toplantÄ±lar yapÄ±ldÄ±. BalÄ±kesir il merkezinde dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± HayatÄ± YazÄ±cÄ± ve Belgin Uygur, BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel YÄ±lmaz ve AK Parti BalÄ±kesir milletvekillerinin yanÄ± sÄ±ra Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ, katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan AK Parti BalÄ±kesir Ä°l BaÅŸkanÄ± Ekrem BaÅŸaran, yapÄ±lan toplantÄ±lar ve Ã§alÄ±ÅŸmalar doÄŸrultusunda 2023 hedeflerine doÄŸru bir adÄ±m daha ilerlemiÅŸ olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'TÃœRKÄ°YE MAKRO DENGELERÄ°NDE SAÄžLIKLI BÄ°R ÃœLKE VE BÃœYÃœMESÄ°NÄ° SÃœRDÃœRÃœYOR'

Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ da konuÅŸmasÄ±nda BalÄ±kesir'in mÃ¼teÅŸebbisleri ileÂ iÅŸ dÃ¼nyasÄ±yla, ÅŸimdiye kadar edinmiÅŸ olduÄŸu tecrÃ¼beyle, 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli taÅŸÄ±yÄ±cÄ± illerinden birisi olacaÄŸÄ±nÄ±n aÅŸikar olduÄŸunu sÃ¶yledi. MuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hepinizin malumu dÃ¼nya zorlu bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyor. Ekonomik anlamda, enerji, tedarik ve arz konusunda dÃ¼nyada yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalar var. Politik olarak yaÅŸanan geliÅŸmeler ve gerginlikler ile ekonomik olarak dÃ¼nyanÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±nanmalar ister istemez bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri etkilediÄŸi gibi bizleri de etkiliyor. TÃ¼rkiye tÃ¼m bu tablo iÃ§erisinde bir taraftan ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini saÄŸlÄ±yorken, bir taraftan da kurmuÅŸ olduÄŸu hedefleri ilerlemek iÃ§in emin adÄ±mlarla yoluna devam ediyor. KoymuÅŸ olduÄŸumuz hedeflerimiz vardÄ±. DÄ±ÅŸ ticarette koymuÅŸ olduÄŸumuz hedeflerimiz vardÄ±. Ä°Ã§eride planlanan yatÄ±rÄ±mlar var ve bunlar takvimler iÃ§erisinde hayata geÃ§iriliyor. Bir tarafÄ± Kuzey Afrika'da, bir tarafÄ± Orta DoÄŸu da bir tarafÄ± Kafkaslarda Balkanlar da ve DoÄŸu Avrupa'ya sÄ±nÄ±rÄ± olan bir yarÄ±mada TÃ¼rkiye, gelmiÅŸ olduÄŸu nokta itibariyle milli gelirini son yÄ±llarda ciddi ÅŸekilde arttÄ±rmÄ±ÅŸ ve geliÅŸme hÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n bu olumsuzluklara, etrafÄ±ndaki geliÅŸmeleri raÄŸmen sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'nin 2023'e doÄŸru olan vizyonunda biz gÃ¼Ã§lenerek gideceÄŸinden eminiz."

"TÃ¼rkiye ekonomisinin diÄŸer bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerle mukayese edildiÄŸi zaman 'makro indikatÃ¶rleri' gerÃ§ekten saÄŸlÄ±klÄ±" diyen Bakan MuÅŸ, "DolayÄ±sÄ±yla hem borÃ§luluk oranlarÄ± hem bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±, hem cari aÃ§Ä±k ki bÃ¼tÃ¼n bu enerjideki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na raÄŸmen pek Ã§ok Ã¼lkeyle mukayese ettiÄŸimiz zaman bile TÃ¼rkiye aslÄ±nda makro dengelerinde saÄŸlÄ±klÄ± bir Ã¼lke ve bÃ¼yÃ¼mesini de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu aÃ§Ä±dan yatÄ±rÄ±m iÅŸtahÄ±nÄ±n da gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. DolayÄ±sÄ±yla gelecek hedeflerimizin yakalanmasÄ±yla alakalÄ± en kÃ¼Ã§Ã¼k bir tereddÃ¼tÃ¼mÃ¼z sÃ¶z konusu deÄŸil. Ä°nsanÄ±mÄ±zdan, yatÄ±rÄ±mcÄ±mÄ±zdan, giriÅŸimcimizden TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸiyle alakalÄ± en kÃ¼Ã§Ã¼k tereddÃ¼t duymamalarÄ±nÄ±, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n hÄ±z kesmeden devam etmelerini istiyoruz. TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyadaki bu olumsuz ÅŸartlar iÃ§erisinden gÃ¼Ã§lenerek Ã§Ä±kacaÄŸÄ±ndan emin olunmasÄ±nÄ± buradan bir kere daha sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ifade etmek isterim. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÃ¼zyÄ±lÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkelerinde birisi olacaÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. Ã‡ok ciddi altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapÄ±ldÄ±, imkanlar saÄŸlandÄ±. Åžimdi bunun meyvelerini toplama vaktidir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

'MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° KÄ°MLÄ°ÄžÄ°NE YAKIÅžMIYOR'

Bakan MuÅŸ, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TÃ¼rkiye'nin kaynak sorunu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddiasÄ±yla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n sorulmasÄ± Ã¼zerine Bakan MuÅŸ, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye'nin bu yÄ±l 250 milyar dolarlÄ±k bir ihracat hedefi var. Bu sadece mal ihracatÄ±. Bunun yanÄ±nda bir de hizmet ihracatÄ± var. Oradaki rakamlar belli dÃ¶nemlerde aÃ§Ä±klanÄ±yor. Orada da bizim 100 milyar dolarlÄ±k hedefimiz var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sene mutlaka onu da yakalamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Yani takriben. TÃ¼rkiye'nin 350 milyar dolar civarÄ±nda mal ve hizmet ihracatÄ± var. Toplam dÄ±ÅŸ ticaret hacmi de TÃ¼rkiye'nin 750 milyar dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸ vaziyettedir. Partimiz iktidara geldiÄŸi zaman TÃ¼rkiye'nin toplam milli geliri, sadece dÄ±ÅŸ ticaretin yarÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±ndaydÄ±. Sadece dÄ±ÅŸ ticaret hacmi bile bu Ã¼lkenin buraya geldi. TÃ¼rkiye liberal bir ekonomidir. TÃ¼rkiye ÅŸeffaf bir toplumdur. Ä°statistiklerini, verilerini dÃ¼zenli bir ÅŸekilde paylaÅŸÄ±r. Hem Merkez BankasÄ± hem bizim bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n hem de TÃœÄ°K'in sitesine girdiÄŸiniz zaman, TÃ¼rkiye'nin ne satmÄ±ÅŸ ne almÄ±ÅŸ ne gelmiÅŸ ne gitmiÅŸ her ÅŸeyini Ã§ok ÅŸeffaf bir ÅŸekilde gÃ¶rebilirsiniz. Bunun haricindeki ifadeler, buradaki verilerin haricindeki sÃ¶ylemlerin hiÃ§bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur, temelsizdir. Veriye dayanmayan, somut bilgiye dayanmayan, temelsiz ithamlarda bulunmanÄ±n her ÅŸeyden Ã¶nce bir milletvekili kimliÄŸine Ã§ok Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini, Ã§ok yakÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ortaya koyduÄŸumuz iddialarÄ± somut verilere dayandÄ±rmamÄ±z lazÄ±m ki toplumun Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman bir inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olsun. Dikkat ettiyseniz, siz sorunuzu sorana kadar hiÃ§ bu tartÄ±ÅŸmanÄ±n iÃ§erisine girmedim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim gÃ¼ndemimiz TÃ¼rkiye'yi nasÄ±l bÃ¼yÃ¼tÃ¼rÃ¼z bununla ilgili."

UYGUR: 2023, 2053, 2071 HEDEFLERÄ°MÄ°ZE Ä°LK GÃœNKÃœ HEYECANIMIZLA YÃœRÃœMEYE DEVAM EDÄ°YORUZ

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilen BalÄ±kesir Milletvekili Belgin Uygur da konuÅŸmasÄ±nda Kuvay-Ä± Milliye ÅŸehri BalÄ±kesir'de misafirleri aÄŸÄ±rlamaktan onur duyduÄŸunu sÃ¶yledi. Uygur, "90'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunu herkes hafÄ±zalarÄ±nÄ± biraz zorladÄ±ÄŸÄ±nda hatÄ±rlayacaktÄ±r. Hem ekonomik anlamda, hem temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin yaÅŸanmasÄ± ve kullanÄ±lmasÄ± anlamÄ±nda, bireysel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin kullanÄ±lmasÄ± anlamÄ±nda gerÃ§ekten hatÄ±rlamak istemeyeceÄŸimiz o kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin, kÃ¶tÃ¼ hatÄ±ralarÄ±nÄ±n hepimizin hafÄ±zalarÄ±nda ve dimaÄŸlarÄ±nda yer ettiÄŸini biliyoruz. Ä°ÅŸte bÃ¶yle bir sÃ¼recin akabinde AK Parti, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde milletin talep ve beklentilerinden milletin ihtiyaÃ§larÄ±ndan doÄŸarak, onun 'SÃ¶z de karar da milletindir' mottosuyla yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir dava hareketidir. 20 yÄ±l boyunca her tÃ¼rlÃ¼ engellemeye, her tÃ¼rlÃ¼ kumpasa her tÃ¼rlÃ¼ yol kesmeye raÄŸmen milletimiz bizden desteÄŸini, teveccÃ¼hÃ¼nÃ¼ asla esirgemedi. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ilk gÃ¼nkÃ¼ aÅŸkÄ±mÄ±zla, heyecanÄ±mÄ±zla yÃ¼rÃ¼meye devam ediyoruz" diye konuÅŸtu.Â

YAZICI: 20 YILDA EL ATILMAYAN ALAN YOK

Milletten aldÄ±klarÄ± yetkiyle TÃ¼rkiye'yi baÅŸtan sona deÄŸiÅŸtirip, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼klerini belirten AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± da 20 yÄ±lda el atÄ±lmayan hiÃ§bir alan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YazÄ±cÄ±, "Ã–telediÄŸimiz hiÃ§bir konu yok. AyrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hiÃ§bir kesim yok. TÃ¼rkiye'nin birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n eksenine, merkezine yerleÅŸtirmek suretiyle her alana el attÄ±k. Bizden Ã¶nceki siyasetÃ§ilerin tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gibi 70 sente muhtaÃ§ bir TÃ¼rkiye'yi bugÃ¼ne taÅŸÄ±dÄ±k. DeÄŸmediÄŸimiz, iyileÅŸtirmediÄŸimiz, katbekat oransal olarak artÄ±ÅŸlar saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hiÃ§bir alan yok. AklÄ±nÄ±za ne gelirse. O gÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye ile bugÃ¼nÃ¼ arasÄ±ndaki farkÄ± AK Parti iktidarlarÄ±, AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

'2023 SEÃ‡Ä°MLERÄ° TARÄ°HSEL OLARAK Ã–NEMLÄ°'

2023 seÃ§imlerinin tarihsel olarak Ã¶nemli olduÄŸuna dikkati Ã§eken YazÄ±cÄ±, "Cumhuriyetimizin kuruluÅŸunun 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ±n son seÃ§imi 2023 seÃ§imleridir. Yine 2023 seÃ§imleri, TÃ¼rkiye 2'nciÂ yÃ¼zyÄ±lÄ±nÄ±n da ilk seÃ§imi olacak. Bu anlamda hayati derecede Ã¶nemli. Elbette ki milletimiz 18 Haziran 2023'te sandÄ±ÄŸa giderken bu muhasebeyi yapacak" diye konuÅŸtu.

Gazetecilerin Millet Ä°ttifakÄ± ve 6'lÄ± masanÄ±n daÄŸÄ±lacaÄŸÄ± ve Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Cumhur Ä°ttifakÄ±'na katÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki bir soru Ã¼zerine ise YazÄ±cÄ±, 6'lÄ± masanÄ±n ne yapÄ±p, yapmayacaÄŸÄ±nÄ±n kendi gÃ¼ndemlerini oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Ä°ddialar Ã¼zerinden bir cÃ¼mle kurmayacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen YazÄ±cÄ±, "AslÄ±nda biraz da ÅŸu anlamda haksÄ±zlÄ±k yapÄ±yoruz gibi geliyor. BunlarÄ±n Ã§Ä±kartacaÄŸÄ± aday kiminle yarÄ±ÅŸacak? 'Dev birliÄŸi' derler; dÃ¼nya lideri sÄ±fatÄ±nÄ± hak etmiÅŸ bir kiÅŸiyle yarÄ±ÅŸacak. Recep Tayyip ErdoÄŸan karÅŸÄ±sÄ±nda onunla yarÄ±ÅŸacak, donanÄ±mda bir aday bulup Ã§Ä±kartmak kolay bir iÅŸ mi? Onun iÃ§in bizim gÃ¼ndemde yok. BildiÄŸimiz yolda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. 'DoÄŸruya doÄŸru, yanlÄ±ÅŸa yanlÄ±ÅŸ diyen herkesle yÃ¼rÃ¼meye hazÄ±rÄ±z'" dedi.Â