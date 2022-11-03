Bakan Ã–zer: BÃ¼tÃ§eden eÄŸitime ayrÄ±lan pay yÃ¼zde 14,6

ANKARA - Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, "EÄŸitim bÃ¼tÃ§emiz, 651 milyar 377 milyon 155 bin liraÂ olarak belirlenmiÅŸtir. Bu rakam, 2023 yÄ±lÄ± merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 14,6'sÄ±nÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r"Â dedi.Â



TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu'ndaÂ Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K), Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) ile Ã¼niversitelerin 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e tekliflerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±. Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, komisyon Ã¼yelerine sunum yaptÄ±. Bakan Ã–zer, eÄŸitim sisteminin birÃ§ok bileÅŸeninde 2000'li yÄ±llardan itibaren tarihi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recine girildiÄŸini belirterek,Â "EÄŸitimin tÃ¼m kademelerinde bir taraftan okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla eÄŸitim kitleselleÅŸtirilirken diÄŸer taraftan derslik baÅŸÄ±na ve Ã¶ÄŸretmen baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaltÄ±larak OECD ortalamasÄ±na yaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m, bir yandan eÄŸitim sisteminde evrenselleÅŸmeyi saÄŸlarken diÄŸer yandan niteliÄŸin de artmasÄ±na imkan vermiÅŸtir. Bu yolla TÃ¼rkiyeÂ yaptÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirmelerde nicelik ve niteliÄŸi birlikte ele almÄ±ÅŸ ve eÄŸitim sisteminin performansÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r" diye konuÅŸtu.Â



'EÄžÄ°TÄ°ME KATILIM SÃœREKLÄ° ARTTI'



Bakan Ã–zer, okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ±n okul Ã¶ncesinden baÅŸlayarak tÃ¼m eÄŸitim kademelerinde ilk kez yÃ¼zde 95'in Ã¼zerine Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip, "BugÃ¼n gelinen noktada eÄŸitim faaliyetlerinin, toplumun tÃ¼m kesimlerine yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve evrenselleÅŸmenin tÃ¼m eÄŸitim kademelerinde saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmektedir. 2000'li yÄ±llarda 5 yaÅŸÄ±nda yÃ¼zde 11 olan okullaÅŸma oranÄ±Â 2022 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 97'ye,Â ilkokulda okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 99,63'e,Â ortaokulda okullaÅŸma oranÄ± ise yÃ¼zde 99,44'e yÃ¼kseltilmiÅŸtir. OkullaÅŸma oranlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± olduÄŸu eÄŸitim kademesi ise ortaÃ¶ÄŸretimdir. 2012 yÄ±lÄ±nda hayata geÃ§irilen 4+4+4 sisteminin de Ã¶nemli katkÄ±larÄ± neticesinde, ortaÃ¶ÄŸretimde yÃ¼zde 44 olan okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 95'e yÃ¼kseltilmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla son 20 yÄ±l, Ã¼lkemizin fÄ±rsat penceresi olan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ve genÃ§lerimizin eÄŸitime katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n sÃ¼rekli arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶neme karÅŸÄ±lÄ±k gelmektedir"Â dedi.Â



EÄžÄ°TÄ°M BÃœTÃ‡ESÄ°



"2022-2023 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda resmiÂ ve Ã¶zel 15 bin 918 okulÃ¶ncesi, 25 bin ilkokul, 18 bin 186 ortaokul ve 12 bin 714 lise ile toplam 71 bin 818 okulumuzda;Â 1 milyon 200 bin Ã¶ÄŸretmen ve 19 milyon 100 bin Ã¶ÄŸrencimiz ile eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime devam ediyoruz"Â diyen Bakan Ã–zer, 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e teklifine iliÅŸkin ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Toplumun tÃ¼m kesimlerini iÃ§ine alan Ã¶rgÃ¼n ve yaygÄ±n eÄŸitim hizmetlerini yÃ¼rÃ¼tebilmek iÃ§in bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, YÃ–K, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kalite Kurulu, Ã¼niversiteler ve diÄŸer bakanlÄ±klara ayrÄ±lan kaynaklarla eÄŸitim bÃ¼tÃ§emiz, 651 milyar 377 milyon 155 bin liraÂ olarak belirlenmiÅŸtir. Bu rakam 2023 yÄ±lÄ± merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 14,6'sÄ±nÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. EÄŸitime ayrÄ±lan bu bÃ¼tÃ§e ile 2023 yÄ±lÄ±ndaÂ eÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi, mesleki eÄŸitimin gÃ¼Ã§lendirilmesi ve Ã¶ÄŸretmenlerimizin mesleki geliÅŸimlerinin Ã§ok boyutlu desteklenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¶n planda olacaktÄ±r. Her Ã¶ÄŸrencimize benzer imkanlarÄ± sunabildiÄŸimiz, tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlerimize farklÄ± geliÅŸim fÄ±rsatlarÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve iÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu insan gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yetiÅŸtiren bir mesleki eÄŸitim sistemi ile Ã¼lkemiziÂ eÄŸitimde Ã§ok daha ileri noktalara taÅŸÄ±mayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz."Â



'5 YAÅžTAKÄ° OKULLAÅžMA ORANINI YÃœZDE 100'EÂ ULAÅžTIRACAÄžIZ'



Bakan Ã–zer, okul Ã¶ncesi eÄŸitimde okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ± OECD ortalamalarÄ±na ulaÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda 1 yÄ±l gibi kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde 2 bin 50 yeni anaokulu, 15 bin 500 yeni ana sÄ±nÄ±fÄ± aÃ§tÄ±k. KÃ¶y okullarÄ±nda ana sÄ±nÄ±fÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gerekli olan asgari Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ± 10'dan 5'e dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k ve kÃ¶y okullarÄ±nda da okul Ã¶ncesi eÄŸitime eriÅŸimi kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dÃ¼zenleme, Ã¶zellikle dÃ¼ÅŸÃ¼k nÃ¼fuslu alanlarda okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bu bÃ¶lgelerde yaÅŸayan 20 binden fazla Ã¶ÄŸrencimiz okul Ã¶ncesi eÄŸitime eriÅŸim saÄŸladÄ±. BÃ¶yleceÂ 3 yaÅŸta okullaÅŸma oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 9'dan yÃ¼zde 14'e, 4 yaÅŸta yÃ¼zde 16'dan yÃ¼zde 35'e yÃ¼kselttik.Â 5 yaÅŸta ise okullaÅŸma oranÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede yÃ¼zde 65'ten yÃ¼zde 97'ye ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. 2022 yÄ±lÄ± sonuna kadar 5 yaÅŸtaki okullaÅŸma oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 100'e ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z"Â aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.



'EN Ã‡OK KIZ Ã‡OCUKLARI YARARLANDI'



KÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitime katÄ±lÄ±mlarÄ±na da deÄŸinen Bakan Ã–zer,Â "Son 20 yÄ±lda okullaÅŸma oranlarÄ±nda meydana gelen iyileÅŸtirmelerden en Ã§ok kÄ±z Ã§ocuklarÄ± yararlandÄ±.Â TÃ¼m eÄŸitim kademelerinde kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitime katÄ±lÄ±mÄ± yakÄ±ndan takip edildi.Â En bÃ¼yÃ¼k geliÅŸim ise ortaÃ¶ÄŸretim dÃ¼zeyinde yaÅŸandÄ±. 2000'li yÄ±llarda ortaÃ¶ÄŸretimde kÄ±zlarÄ±n okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 39,2 iken bugÃ¼n bu oran, yÃ¼zde 95'e yÃ¼kseldi. Ãœstelik 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ±n gÃ¶rece dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu birÃ§ok ilde kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okullaÅŸma oranÄ± erkek Ã¶ÄŸrencileri geride bÄ±raktÄ±. DolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkemizde eÄŸitimin tÃ¼m kademelerinde son 20 yÄ±lda kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okullaÅŸma sorununu Ã§Ã¶zmede Ã§ok Ã¶nemli mesafe alÄ±ndÄ±"Â dedi.Â