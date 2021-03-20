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Bakan Selçuk: Şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Mart 2021 Cumartesi 08:13
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Bakan Selçuk: Şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığını bildiren Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, '#GüçlüKadınGüçlüTürkiye' etiketi ile yaptığı paylaşımda, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'deki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Kadın haklarının teminatının, başta anayasa olmak üzere, iç mevzuattaki düzenlemeler olduğunu bildiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın haklarının teminatı, anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz."

DHA

Son Güncelleme: 20.03.2021 08:18
Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukBakanAileKadınşiddet
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