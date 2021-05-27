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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması

Bakan Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımıza aşı imkanı sağlandı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2021 Perşembe 10:12
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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini belirterek, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 27.05.2021 10:16
Anahtar Kelimeler:
MEBZiya SelçukKoronavirüsAşıöğretmen
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