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Bakan Soylu: 29 ekim 2023'e kadar tek bir terörist kalmayacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de sanayi esnafıyla buluştu. Burada konuşan Soylu, "29 Ekim 2023 tarihine kadar ülkemiz sınırlarında bir tane bile terörist kalmayacak. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz" dedi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:04
Bakan Soylu: 29 ekim 2023'e kadar tek bir terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de İmes esnafıyla kahvaltıda buluştu. Burada esnafla kahvaltı yapan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ve batı ülkeleri arasındaki tahıl koridoruna dair açıklamalar yapan Soylu, Avrupa'nın aleyhte yaptığı tüm politikalara rağmen sağlam durduğunu belirtti.

Bakan Soylu, "Amerika'da, Avrupa'da Türkiye diz kırar mı? Böyle bir şey mümkün değil. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Gıda krizi ile alakalı yani oradan buğdayın taşınmasıyla alakalı Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye gelmeleri, ona bel bükmeleri, ifade etmem gerekiyor ki sevdiklerinden dolayı değildir. Eğer biz ayakta durmamış olsaydık, eğer biz savrulmuş olsaydık, Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın dengelerini avucunun içi gibi bilmemiş olsaydı, Rusya ile Batı arasında çok doğru bir Türkiye portresi ortaya koymamış olsaydı, şu anda bizi 1999'larda yaşadığımız, ondan önce yaşadığımız hem ekonomik, hem sosyal hem de siyasal olarak istedikleri budur. Yani Irak, Suriye, Türkiye, balkanlar yani bir istikrarsızlık alanı oluşturmak istiyorlar. Şunu ifade etmem gerekir. Biz alt yapısını hazırlamış bir ülke olarak geçmişteki Türkiye gibi alt yapısı hazır olmazsa, temellerden iterlerse düşebilirsiniz. Bugün ittiler. Ekonomik saldırılarla ittiler, siyasal sıkıştırmalarla ittiler. Aleyhimizde Avrupa'nın tüm matbaalarında günde 200'ün üzerinde yazı çıkardılar. Bütün dünyanın yarısını Türkiye'ye getirmemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bunu tek bir politika olarak gerçekleştirdiler ama Türkiye'yi yerinden çıkartamadılar" dedi.

Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye sınırları içindeki bütün teröristlerin etkisiz hale getirileceğini söyledi. Soylu, "Bu fırsatı değerlendirip hep birlikte bir fırsat oluşturacağız. Bizim inancımızın ticarete yönelttiği insanlar olarak, Cumhuriyet'in 1'inci asrından 2'nci asrına geçerken elimizdeki bütün hünerleri kullanmalıyız. Üreticiler olarak size söylüyorum. Memleket için daha çok çalışabiliriz, daha çok üretebiliriz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ben de her tarafa gidip nerede bir açık varsa onu kapatabilirim. Böyle bir fırsatı, böyle bir Türkiye'yi Batı'yı ilk kez böyle yakaladığımız bir zaman dilimini bir daha göremeyiz. Terör meselesiydi DEAŞ meselesiydi. Bunların üstesinden de geliyoruz. Sözümüz şudur; 29 Ekim 2023'e kadar bu ülke sınırları içerisinde 1 tek terörist kalmayacaktır. Hangi mağarada kalıyorlar, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar ve kıpırdayamayacaklar. Bundan 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar SİHA'lar tepelerinde' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluÜmraniyeTerörTerörist
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