Bakan Soylu: Avrupa ve Amerika, 3 maymunu oynuyor

BALIKESİR - İçişleri Bakanı Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’nde düzenlenen ‘Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı’na katıldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir karışıklık noktasında, hiçbir coğrafyasında, hiçbir göç geri dönüşünde; Türkiye’nin ortaya koyduğu davranışı ve asaleti bulabilmenin, tarihin hiçbir döneminde mümkün olmadığını kaydeden Bakan Soylu, bu davranışın başka örneği olmadığını söyledi. Soylu, "10 Ekim 2015 100 kişi, 17 Şubat 2016 29 kişi, 13 Mart 2016 36 kişi, 12 Mayıs 2016 16 kişi, 28 Haziran 2016 46 kişi, 20 Ağustos 2016 57 kişi, 10 Aralık 2016 46 kişi, 31 Aralık 2016 39 kişi. Bu tarihler ve bu sayılar terör saldırıları ve yaşanan can kayıplarını ifade etmektedir. Sadece 14 ay içinde ve sadece 8 adet olan bu saldırılardaki kayıplarımız toplam 369 kişidir. Bunların hiçbiri fiilen 3’e bölünmüş Irak’ta, 9 yıldır iç savaş yaşayan Suriye’de veya 20 yıldır terörle anılan Afganistan’da yaşanmamıştır. Bunların hepsi bizim ülkemizde yaşanmıştır. Bunların hiçbiri tek başına yapılan terör eylemleri değil. Bunların hepsi yurt dışı destekli ve kurulumlu, DEAŞ ve PKK gibi küresel terör örgütlerinin işidir. Ana eylem sahaları, yaşam alanları Orta Doğu'dur ve bunlara çizilen ana hedef, bunlara verilen talimat bu bölgeyi istikrarsızlaştırmaktır" diye konuştu.



'AYAKTA KALABİLMEK İÇİN BU ADIMLARI ATMAK ŞART'



21'inci yüzyılın gelişmiş medeniyetlerinin Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ile rejisörlük yaptığını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:



“Elbette bu analizin küresel güçlerle ilgili boyutu keza Türkiye'nin 15 Temmuz öncesi yaşadığı güvenlik süreci, 15 Temmuz'da yaşadığımız elim hadise, bunun yanı sıra maruz kaldığımız göç baskısı, çok sayıda analize konu olmuştur. Burada odaklanmamız gereken konu Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarının, bu gelişim süreci içinde bizim için neyi ifade ettiğini doğru tarif edebilmektir. 15 Temmuz sonrasında bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yönlendirmesi ve yönetimiyle uyguladığımız yeni güvenlik konseptimiz, gerçekleştirdiğimiz bu üç harekat ve bu harekatlar doğrultusunda bölgede izlediğimiz ilkeli siyaset, DEAŞ- PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içeride terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?'. Keşke bir işimiz olmasaydı ama vekalet savaşına ciro ettikleri, güvenlik sömürgeciliğiyle yönetmeye çalıştıkları 21'inci yüzyılda ayakta kalabilmek için bu adımları atmak şarttır."



'3 MAYMUNU OYNUYORLAR'



PKK ve DEAŞ'ın ikiz kardeş gibi gelir elde ettiğini vurgulan Bakan Soylu, "Biri bir tarafa kadar getiriyor para alıyor, öteki öbür tarafa geçiriyor para alıyor. Birlikte gelir elde ediyor. Avrupa ve Amerika da 3 maymunu oynuyor. 'Maymuna bak' diyor. Bunun farkındayız. Türkiye’nin bu yatırımları yapmasıyla örgütün bu gelirleri de kesilmiş oldu. Amerika eliyle PKK/PYD, Rakka'ya girdiği zaman oradaki DEAŞ'lılar ne oldu? Bu sorunun cevabını dünyada bir tane aklı başına adam versin. Ne oldu onlara? Onlar nereye ve nasıl gittiler? Dünyadaki terör örgütlerinin dizaynına bakmak isteyen, gözünü okyanus ötesine çevirsin. Avrupa, yumuşaktır; sadece siyasetin zihni tahkimatını yapmakla görevlendirilmiştir. Bir de kendi milli gelirlerinden kazandıklarını okyanus ötesinin talimatıyla istikrarsızlaştırılmak istenen bölgelere para aktarmakla mükelleftir. Görevi de bununla sınırlıdır" diye konuştu.