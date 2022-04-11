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Bakan Soylu: En büyük dertleri bizim inancımızdır

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim gücümüz; inancımızla insana, devlete bakışımızla ve anlayışımızla ilgilidir. Batı'nın emperyalizmi, PKK, FETÖ, sol terör örgütleri tamda buraya saldırdı. En büyük dertleri bizim inancımızdır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Nisan 2022 Pazartesi 08:45
Bakan Soylu: En büyük dertleri bizim inancımızdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Programa Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile çok sayıda şehit aileleri ve gaziler katıldı. İftar programında konuşan Bakan Soylu, dünyanın başka hiçbir ülkesinin şehitliğe Türkiye kadar önem vermediğini ifade etti. Soylu, "Bizim gücümüz inancımızla insana ve devlete bakışımızla ve anlayışımızla ilgilidir. Onun için bize saldıranlar bizi bölüp parçalamak isteyenler tam da buraya saldırmak istiyorlar. Batı'nın emperyalizmi, PKK, FETÖ, sol terör örgütleri tamda buraya saldırdı. En büyük dertleri bizim inancımızdır" dedi. Soylu, iftar programı sonrası katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Polis Teşkilatının 177nci Kuruluş Yılıİçişleri BakanıSüleyman Soylu
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