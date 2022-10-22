Bakan Soylu: Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan Suriyeli sayÄ±sÄ± 50 bin

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, gÃ¶Ã§ politikalarÄ±na iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan bir video paylaÅŸarak aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Bakan Soylu,Â 11 yÄ±ldÄ±rÂ sahillerden, denizden bebek cesetleri toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "11 yÄ±ldÄ±r umuda yolculuk eden insanlara el uzatÄ±yoruz. Bu millet, bu devlet yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmadÄ±. Gurur duyulacak, onurlu bir iÅŸ yaptÄ±. Biz komÅŸumuza sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dÃ¶nmedik, biz insanlÄ±ÄŸa da sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dÃ¶nemezdik. Halep, Åžam, BaÄŸdat, biz bu ÅŸehirleri ilk defa duymadÄ±k. Tarihimizde beraberdik, Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nda beraberdik. Bize sÄ±ÄŸÄ±nanlara kapÄ±mÄ±zÄ± kapatamazdÄ±k. Boraltan KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ tekrar yaÅŸayamazdÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.

YabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kesimin artÄ±rmasÄ± sonucu turistlerin de hedef gÃ¶sterilir hale getirildiÄŸini kaydeden Soylu, "Allah'tan milletimiz yÃ¼ksek ferasetiyle bu provokasyonlara, oyunlara gelmedi. Ã–te yandan, Ã¼lkelerinden savaÅŸ ve benzeri sebeple Ã¼lkemize gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar var. Biz insanlÄ±k adÄ±na, komÅŸuluk adÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara, daha doÄŸrusu Ã¼lkesinde savaÅŸ olanlara uluslararasÄ± kurallar Ã§erÃ§evesinde sahip Ã§Ä±kÄ±yoruz. BunlarÄ±n da sayÄ±sÄ± farklÄ± Ã¼lkelerden toplam 320 bin kiÅŸi. Yine savaÅŸtan kaÃ§arak uluslararasÄ± kurallar Ã§erÃ§evesinde Ã¼lkemize gelen geÃ§ici koruma kapsamÄ±nda kayÄ±tlÄ± Suriyeliler var. Suriyeli kardeÅŸlerimizin geliÅŸi, 2011'de baÅŸladÄ±. En yoÄŸun dÃ¶nem 2013 ile 2016 arasÄ±nda oldu. 2018'den beri Suriyeli sayÄ±sÄ± hemen hemen aynÄ± kaldÄ±.Â 2018 sayÄ±mÄ±z, 3 milyon 623 bindi, halihazÄ±rdaki sayÄ± ise 3 milyon 629 bin kiÅŸi" dedi.

'KAÃ‡AK GÃ–Ã‡ BASKISI YÃœZDE 35 AZALDI'

Hudutlarda 'Entegre SÄ±nÄ±r GÃ¼venlik Sistemi'ni yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Soylu, aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"1055 kilometre sÄ±nÄ±r gÃ¼venlik duvarÄ± ve gÃ¼venlik yolu, 918 kilometre sÄ±nÄ±r aydÄ±nlatmasÄ±, 284 kilometre termal kamera kurduk. AyrÄ±ca 230 adet elektro optik kuleyi tamamladÄ±k ki bunlar bazen 10 kilometre, bazen 40 kilometre, 50 kilometre etraflarÄ±nÄ± gÃ¶rebiliyor. Bu sayede 2016'dan bugÃ¼ne kadar sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda henÃ¼z Ã¼lkeye girmeden engellenen insan sayÄ±sÄ± 2 milyon 700 bine ulaÅŸtÄ±. Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z etkili sÄ±nÄ±r tedbirleriyle Ã¼lke iÃ§inde kaÃ§ak gÃ¶Ã§le ettiÄŸimiz etkili mÃ¼cadele sonucu 2 milyon insanÄ±n giriÅŸi, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda; yani AfganlÄ± gÃ¶Ã§menin giriÅŸi Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¶nlendi. DoÄŸu ve gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±ndaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§ baskÄ±sÄ± 2022 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 35 azaldÄ±."

'SINIR DIÅžI ORANIMIZ YÃœZDE 69'

Geri gÃ¶nderme merkezlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n 2015'te 1740 iken bugÃ¼n 20 bin 540 olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Bakan Soylu, "SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± oranÄ±mÄ±z ise toplamda yÃ¼zde 69, Afgan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerde yÃ¼zde 65, PakistanlÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerde ise her kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin yÃ¼zde 85'idir. Avrupa'da bu oran yÃ¼zde 10'dur. 2021 yÄ±lbaÅŸÄ±ndan eylÃ¼l ayÄ±na kadar gÃ¶nÃ¼llÃ¼ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan Suriyelilerin sayÄ±sÄ± 43 bin 420'ydi. Åžu anda bu sayÄ± 50 bin oldu. Suriyelilerin sayÄ±sÄ± 2013, 2016 arasÄ±nda 12,5 kat artmÄ±ÅŸtÄ±. Son 4,5 yÄ±lda yurt iÃ§indeki Suriyeli sayÄ±sÄ±, buradaki Ã§ocuk doÄŸumlara raÄŸmen deÄŸiÅŸmediÄŸi ve artmadÄ±ÄŸÄ± gibi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle gÃ¶Ã§e hazÄ±r 6 milyon insan gÃ¼venli hale getirdiÄŸimiz, Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¶lgelerde kaldÄ±. 2019'da 201 bin kaÃ§ak Afgan yakalamÄ±ÅŸtÄ±k, geÃ§en yÄ±l 70 bin, bu yÄ±l ise halen 94 bin" diye konuÅŸtu.Â