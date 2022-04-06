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Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2022 Çarşamba 15:15
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile bir araya geldi. Soylu, "Polis iş birliğimiz ve özellikle yaptığımız 2 komisyon toplantısı çok başarılı geçti. Terörle mücadele zaten ortak çalışma zeminimiz" dedi.

Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese'yi bakanlıktaki makamında kabul etti. Şeref defterinin imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından makama geçildi. Burada konuşan Soylu, Lamorgese'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Uzun zamandır karşılıklı çok iyi iş birliği içinde çalışıyoruz. Belki de 100 yılımızın en önemli meselelerinden biri olan kaçak göç konularıyla alakalı da iyi çalışıyoruz. Polis iş birliğimiz ve özellikle yaptığımız 2 komisyon toplantısı çok başarılı geçti. Terörle mücadele zaten ortak çalışma zeminimiz" diye konuştu. 

'TÜRKİYE BİZİM İÇİN DOST ÜLKE'

Bakan Soylu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Luciana Lamorgese ise "Türkiye ile olan iş birliğimiz, dostluğumuz antik dönemlere kadar uzanır. Biz çok fazla açıdan iş birliği içerisinde bulunduk ve birbirimize sadece mesleki anlamda değil bütün bu insani konularda da çok uzun süredir çalışmaktayız. Bu süreçte yaptığımız iş birliği daha da katlanarak arttı. Organize suçlarla mücadele, terörle mücadele kapsamında da çok fazla iş birliği çalışmalarımız devam etti. Yine göç konusunda da birlikte çok hızlı çözümler bulduk ve sürekli telefonlarla görüşüp iletişim halinde kaldık. Türkiye bizim için dost ülkedir. Sizin bir yardıma ihtiyacınız olduğu zaman seve seve hiç çekinmeden çözebiliriz, bir meselede de elimizden geleni yaptık. Biz bundan onur duyarız" dedi. 

Heyetler, daha sonra bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da bulunduğu heyetler arası görüşme, basına kapalı yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluMevkidaşGörüşmeİtalya
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