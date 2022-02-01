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Bakan Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2022 Salı 10:33
Bakan Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin 3 göçmeni denize attığını belirterek "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin 3 düzensiz göçmeni denize attıklarını belirtti. Soylu, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'e de tepki göstererek, "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

'ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTE'

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerden birinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "31 Ocak 2022 tarihinde saat 11.20'de İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu düzensiz göçmenler ada üzerinden kurtarılmış ve düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğunun öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Düzensiz göçmenlerle yapılan ayrıntılı mülakatta; 31 Ocak 2022 tarihinde Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkânları ile karaya çıktığı, 1 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğu beyan edilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan Arama Kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöçmenlerSüleyman Soylu
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