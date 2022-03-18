Bakan Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Davetlilerle birer birer selamlaşan Bakan Soylu, ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye değinen Soylu, "Bugün sizlerin karşısına çıkıp konuşabiliyorsak biliniz ki ülke içerisinde silahlı terör eylemlerinin 2014 yılına göre hem sayı hem de nitelik olarak yüzde 95 azalmış olduğu bir karneyle konuşuyoruz. Ama bunda sizin kahramanlarınızın payı en yüksek pay. Çünkü eğer onlar, o büyük kahramanlıkları göstermemiş olsalardı, Allah muhafaza bugün belki her birimiz hangi durumdaydık? Terör örgütüne katılım yılda 5 bin 550 kişiydi. PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi oldu. Bu yıl 3 aya yaklaşıyoruz, 2 kişi o da yurt dışından. Yurt içinde terör örgütünün sayısının sadece 150 olduğu bir fotoğrafla karşınızda duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör yapılarının en büyük finans kaynağı uyuşturucuyla da mücadele ettiklerinin altını çizen Soylu, burada da şehitler verdiklerini ama Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarının bu dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

'İNSANLIĞI BATI İLE DOĞU ARASINA SIKIŞTIRDILAR

Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın pek çok yerinden gelen diplomatların Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan saygılarını gösterdiğini, Türkiye'den beklentilerini vurguladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözüne atıfta bulunan Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Bunu bir siyasi kelam olarak mı ortaya koydu? Bugün bu işlere teslim olan ülkelere dedi. Siz eğer birlikte olamazsanız, eğer dünyanın bütün hassasiyetine sahip olamazsanız, bir gün gelir mahcup olursunuz. Bugün gelip mahcup oldular. Yaklaşık 5 milyona yakın insan ülkelerinden ayrıldı ama 13 milyon insan, Suriye'den ayrılırken gıklarını çıkarmadılar. Aylan bebek denizlerimizde sahile vurur ve çaresiz bir şekilde o minnacık bedeniyle bütün dünyaya ders verirken hiçbir şekilde seslerini çıkarmadılar. Srebrenitsa'da binlerce insan katledilirken insanlığı Batı ile Doğu arasına sıkıştırdılar."

Türkiye'nin emin bir devlet olduğuna işaret eden Soylu, "Bunun için fedakarlıklarımız var. Daha emin bir devlet olacağız. Rusya- Ukrayna savaşı başladı, hiç gecikmeden 24'üncü saatinde Romanya sınırına arkadaşlarımızı gönderdik ve AFAD ilk günden itibaren hem oradan tahliye olan vatandaşlarımızın yanında oldu. Dışişleri Bakanlığımızla birlikte, Kızılay’ımızla birlikte hem de oranın kendi insanlarının yanında oldu. Soğuktan üşüyenlere battaniye verdi, kimini otobüslere yerleştirdi, bir başka noktaya gitti. Biz Batının çocuklarına verdiği terbiyeyi alan bir millet değiliz. Biz insanları saç rengiyle, göz rengiyle, ten rengiyle ayırmıyoruz. Kim olursa olsun, sadece insan olduğu için ona uzatılan elin bize bir emir olduğunu, biz bilen bir milletiz" diye konuştu.

Bakan Soylu, bir işi yaparken hanelerine yazılacak başarı için değil, 'Mahcup olursak şehitlerimize ne hesap veririz?' anlayışıyla yaptıklarını söyledi.