Bakan Soylu: 2022 yılını Afet Tatbikat Yılı ilan ettik

İstanbul AFAD Başkanlığı binasında 2022 Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Süleyman Soylu, "2020 sonlarında başladığımız ve 2021 yılı sonunu nihai hedef olarak belirlediğimiz, İstanbul'da da sayın valimizin koordinasyonunda ve üniversitelerimiz ile beraber Türkiye'nin 81 ilinde yaptığımız gibi İl Afet Riski Azaltma Planı hazırlanmış ve hedefimize uygun bir şekilde 81 ilde, İl Risk Azaltma Planlarını tamamladık. Son olarak dün, 14 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ve okullarda sivil olarak çalışanlar, polislerimiz, jandarmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay'ından sağlık kurumlarımıza kadar, herkesin katıldığı muhteşem bir tatbikat gerçekleştirildi" dedi.

"2022 YILINI AFET TATBİKAT YILI İLAN ETTİK"

Bakan Soylu, "Afetlere hazır olma, toplumun afet bilincini sürekli artırma, afet farkındalığımızı diri tutma anlayışı ile Afet Eğitim Yılı kapsamında öğrenilenleri pratiğe dökme hedefiyle, 2022 yılını Afet Tatbikat Yılı ilan ettik. Bütün okullarda, üniversitelerde, yurtlarda, kamu kurumlarında, havalimanlarında, otobüs terminallerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, organize sanayi bölgelerinde, alışveriş merkezlerinde, konutlarda ve sitelerde, bazıları tematik, yani maden kazası, endüstriyel tesis, kış arama ve kurtarma gibi kendisine ait konusu olan tatbikatlar olacaktır. 2022 yılında bu kapsamda 66 il düzeyi tam tatbikat, 15 bölgesel düzeyde tam tatbikat, İstanbul ilimizde 1 ulusal düzeyde tam tatbikat, yani İstanbul'da buna hazırlıyoruz ve İstanbul'da çok büyük bir tatbikat gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Depremle mutlaka karşılaşacağını söyleyen Soylu, "Bu işle er ya da geç karşılaşacağız. Sonra eyvah para etmez. Türkiye, depreminden seline, yangınına kadar afet bölgesidir. Bu konuda uzmanlığı bulunan neredeyse bütün bilim insanlarımız, bilimsel verilerin tespiti ciddi bir deprem tehdidinin çok da uzakta olmadığı yönündedir. Bunu görmezden görmek kendimizi kandırmak olur. AFAD verilerine göre sadece 2021 yılında ülkemizde küçüklü büyüklü toplam 23 bin 753 deprem meydana geldi. Dolayısıyla burada meseleyi ciddiyetle ele alma ve yarın deprem olacakmış gibi hazırlanmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

"AFAD'A MOBİL UYGULAMA YAPTIK"

Süleyman Soylu, "AFAD'a bir mobil uygulama yaptık ve bu uygulamayı hayata geçirdik. Şu anda yüzbinlerce insan bu uygulamayı indirdi. AFAD mobil uygulamadaki hedefimizi 10 milyon olarak nitelendirdik. Sebebi şu, Allah korusun enkazın altındakine rahat bir şekilde ulaşabilmek, yerini tam tespit edebilmek için AFAD mobil uygulamasına ihtiyacımız var. İstanbul'da acil durum toplanma alanlarının sayısı, yine bu dönemde 2 bin 864'ten 5 bin 598'e çıkarttık. İstanbul'da, Yalova'da, Kocaeli'de, Tekirdağ'da meydana gelmesi muhtemel bir deprem sonrasına görevlendirmek üzere 45 İl valimiz, kurumlarıyla, araçlarıyla ve tüm kapasiteleriyle İstanbul'da görevlendirme senaryomuz tamamlanmıştır. Bir İstanbul depremine hazırlanmak için, buradaki çalışma gruplarımızla birlikte elden gelen bütün kapasite, Türkiye'nin tüm kapasitesi ortaya konulacaktır. Yılın son aylarında, Türkiye genelinde bir Türkiye tatbikatı yapacağız" dedi.