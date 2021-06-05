Bakan Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz"

İçişleri Bakanı Soylu, Afyonkarahisar ziyaretinde, belediye önünde kalabalık grup tarafından karşılandı. Afyonkarahisar ve ilçelerinden gelenlerin 'Dik dur eğilme' sloganlarıyla karşıladığı Soylu, kalabalığı selamlaştıktan sonra belediye önünde konuşma yaptı. 'Cumhuriyetin, zaferlerin, kahramanların şehri' dediği Afyonkarahisar'da bulunmaktan onur duyduğunu belirten Soylu, “Biz sizinle beraberiz. Biz sizin emrinize amadeyiz. Allah, bizi sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın inşallah. Size güzel bir selam getirdim. Ülkemizi, milletimizi, bu güzel yurdumuzu birçok tehditten uzaklaştırarak, huzurun sükunun, güvenin, kalkınmanın büyümenin zenginliğin, güçlenmenin ülkesi haline getirebilmek için gece gündüz çalışan, 'Ben sadece Allah'ın sadece milletimin önünde eğilirim' diyen kıymetli Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini getirdim" diye konuştu.

'GÜÇLÜ, İRİ, DİRİ OLMALIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Durmak yok yola devam' cümlesini hatırlatan Bakan Soylu, “Çünkü etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsunuz, dünyayı görüyorsunuz. Türkiye'nin güçlenmesini, ayakta durmasını istemeyenler, haksızlığa karşı çıkmasını, söz söylemesini istemeyenler geçmişlerden bugüne kadar yapmak istedikleri oyunları yapmak ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermemek için güçlü, iri, diri, kardeş, bir olmalıyız. Bunlara fırsat vermemek için yüzde 20'den savunma sanayimizi yüzde 70- 80'lere getirdik. Hedef bütün dünyaya parmak ısırtacak bir savunma sanayini oluşturana kadar durmak yok yola devam" dedi.

'ÇATLASINLAR, PATLASINLAR'

Karadeniz'deki keşif sonrası doğal gaz rezervinde toplam 540 milyar metreküpe ulaşıldığını belirten Bakan Soylu, “Biz ne kadar bulursak, onlar o kadar çatlayacaklar. Varsınlar, çatlasınlar, patlasınlar. Tarımda, enerjisinde, savunma sanayisinde, insanı ve insan kaynağıyla etrafındaki coğrafyaya yeten bir Türkiye. Size minnettarız, siz olmasaydınız bugün Suriye'de insanlar katledileceklerdi. Doğu Akdeniz'de, Libya'da dünyada bir tek ses çıkmayacaktı. Siz olmasaydınız etrafımızdaki coğrafyada bulunan ve yıllardır şu gönlümüzde hançer gibi saplanan Karabağ meselesi çözülmeyecekti. Siz olmasaydınız, 17- 25 Aralık'ta muvaffak olacaklardı, 15 Temmuz'da muvaffak olacaklardı ve bugün biz eli böğründe yaslı yaslı duracaktık" diye konuştu.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ KAÇACAK DELİK ARIYOR’

Doğu ve Güneydoğu'da terör üzerinden istikrarı bozmaya çalışanlara; büyükşehirlerde ticaret, ekonomi, huzur ve güveni terörün üzerinden etkilemeye çalışanlara Türkiye'nin büyük mücadeleyle karşı koyduğunu belirten Soylu, “Bu da sizin sayenizde başarıldı. Sizin iradenizle Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde bugün 'Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu güçlü iradeyle beraber bugün Türkiye'nin şehirlerinde huzur, güven var. Terör örgütü kaçacak delik arıyor" dedi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

PKK terör örgütünün millete gelip, haraç aldığı, millete çökmeye çalıştığı günlerin geride kaldığını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Şimdi çocuklar orada okuyor; kimisi hayvancılık yapıyor, kimisi tekstil, madende. Bunların hepsi istikrarsız bir Türkiye'nin oluşabilmesi için etkisiz hale getirilmeye çalışan, milletin moralinin bozulmaya çalışıldığı, bizi birbirimizden ayırmaya çalışan, 'Acaba Türkiye'nin gücünü nasıl azaltırız' diye gayret gösterenlerin hikayesiydi. 850 milyon dolar Amerika bütçesinden belediyeye yardım yapma kararı alıyor. Oyunun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz değil mi? Orada onlara yardım ediyorlar; gıda, silah, mühimmat, teçhizat, eğitim yardımı hepsini orada o ülkeler gerçekleştiriyorlar. Topu bir araya gelse şu milleti tanımıyorlar, onları bitireceğiz. 2023, 2053 ve 2071'e güçlü bir şekilde gideceğiz inşallah. Buna hazır mıyız? Sesinizi herkes duysun, Türkiye'ye tuzak kuranlar duysun, Türkiye'ye çelme takmaya çalışanlar duysun. Hiç merak etmeyin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde 'Cumhur İttifakı' ile Sayın Devlet Bahçeli'ye, MHP Genel Başkanı'na minnet, şükranlarımızı arz ediyorum."

‘CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HIZLI TREN GİBİ’

Konuşmasının sonunda Afyonkarahisarlı eski bakan Veysel Eroğlu'na dönen Bakan Soylu, “Hocam, ikide bir gelip diyorlar ki parlamenter sisteme geri dönelim, öyle mi? Yani böyle bir fiskeyle yıkılabilecek hükümetlere yine geri dönelim istiyorlar. Geçti mi o günler. Bugün ayakta kalmamızın en önemli sebeplerinden biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Parlamenter hükümet sisteminde de hocamla yan yana bakanlık yaptık, burada şimdi bakanlık yapıyoruz. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Hızlı tren gibi. Dertleri şu, 'Acaba Türkiye'yi tökezletebilir miyiz?' Tökezletemeyeceksiniz; güçlü olacağız, zengin, büyük olacağız, etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve istikrar getireceğiz ve son cümlemde şu dünyaya medeniyeti nakşedeceğiz. Yapacak çok işimiz var, milletimizin, ülkemizin, 'Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var" dedi.