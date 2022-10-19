Bakan Varank, Ä°srailli mevkidaÅŸÄ± Barbivai ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ä°srail Ekonomi ve Sanayi BakanÄ± Orna Barbivai ile bir araya geldi.



Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± MustafaÂ Varank, BakanlÄ±k'ta, Ä°srail Ekonomi ve Sanayi BakanÄ± Barbivai ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Sanayi ve teknoloji baÅŸta olmak Ã¼zere ekonomik alanda iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirecek konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, teknoparklar, Ar-GeÂ ve Avrupa BirliÄŸi programlarÄ±na baÅŸvurularda iÅŸ birliÄŸi konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.



Bakan Varank'Ä±n Ä°srailli mevkidaÅŸÄ± Barbivai ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, heyetler arasÄ± toplantÄ± dÃ¼zenlendi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°srail'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Irit Lillian ile Ä°srail Ticaret Temsilcisi Ohad Cohen de yer alÄ±rken TÃ¼rk heyetinde Sanayi ve Teknoloji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡etin Ali DÃ¶nmez ile TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu (TÃœBÄ°TAK) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Hasan Mandal hazÄ±r bulundu.Â