Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.663,50
ALTIN
1.025,96
DOLAR
17,96
STERLİN
21,95
EURO
18,39
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hitit Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Hitit Üniversitesi 23 Sözleşmeli...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  168 personel istihdam edilecek
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Bakan Varank: Maden tartışmalarının çoğunluğu siyasi saiklerle oluyor

02 Ağustos 2022 Salı 14:47
Bakan Varank: Maden tartışmalarının çoğunluğu siyasi saiklerle oluyor

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Madenler konusunda ülkemizde zaman zaman farklı tartışmalar olabiliyor. Ben açık konuşacağım. Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretim yapan bir madeni ziyaret etti. Bakan Varank'a Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu eşlik etti. İşletme hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, altın odasına geçti. Burada altının kıvamını kontrol eden Bakan Varank, potayı devirerek altın ve gümüş madenini, döküm kalıbına aktardı. Türkiye'nin altın ve gümüş üreten en önemli madenlerinden birini ziyaret ettiklerini aktaran Bakan Varank, "Çanakkale programımızda bu tesisi ziyaret etmek istedik. TÜMAD Madencilik, Lapseki'de Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3,5 ton altın, 2,5 ton gümüş üretmek. 2000 yılında Türkiye'de cevherler olmasına rağmen hiç altın üretimi yoktu. Türkiye'nin bütün altını yurt dışından ithal ediliyordu. 2000 yılından sonra madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'KÖTÜ BİR UYGULAMA OLARAK GÖRMEMELİYİZ'

Bakan Varank, altın ve gümüş madenciliğinin ekonomi için önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamız gerekiyor. 800 kişi çalışıyor, maaşları da sordum. Ortalama maaşların 12-13 bin lirayı bulduğu bir işletmeden bahsediyoruz. Yüzde 80- 90 Lapseki'de Gelibolu'da yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edildiği bir işletme. Madenler konusunda ülkemizde zaman zaman farklı tartışmalar olabiliyor. Ben açık konuşacağım. Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor. Bunların gün yüzüne çıkarılması durumunda Çanakkale ekonomisinin geleceği durumu tahayyül etmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dünya standartları ve almanız gereken tedbirler çok açık. Madencilik yaptıktan sonra sahaların rehabilitasyonu ile ilgili kurallar çok açık. Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyuna yanıltmamamız lazım. ABD, Kanada ve Avrupa'da bu işler yapılıyorsa bizde de bunların önünün açılması gerekiyor." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maden TartışmalarıBakan Varank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM'de toplantı yeter sayısına ulaşılamadı
TBMM'de toplantı yeter sayısına ulaşılamadı
CHP'li Torun: Fındığın fiyatı 2 kat bile artmamıştır
CHP'li Torun: Fındığın fiyatı 2 kat bile artmamıştır
Muharrem İnce: İktidarı eleştirirken diğer muhalefet partileri gibi davranmıyoruz
Muharrem İnce: İktidarı eleştirirken diğer muhalefet partileri gibi davranmıyoruz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans