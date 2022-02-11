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Bakan Yanık: Çocuklarımız, geleceğimizin anahtarı 

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, '''11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerimizi değerlendirme açısından fırsat olarak görüyoruz. Çocuklarımız, geleceğimizin anahtarı olarak her zaman öncelikli gruplarımız arasında yer alıyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 16:16
Bakan Yanık: Çocuklarımız, geleceğimizin anahtarı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ziyaret ve açılış programları için Aksaray'a geldi. Kadın Aktivite Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Yanık, "Kadınların, hayatın her alanında yer alması ve fırsat eşitliğinin sağlanması AK Parti hükümetleri olarak bizim her zaman öncelik verdiğimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz meselelerden biri olageldi ve öyle de devam ediyor. Aynı şekilde çocuklarımız da bizim geleceğimizin anahtarı olarak her zaman öncelikli gruplarımız arasında yer alıyor. Kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 20 yıldır aralıksız ve bu konuda son derece rüştünü ispat etmiş bir gerçeklikte çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLEMEK ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA'

Çocuklara yönelik hizmetlere de öncelik verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "Güvenli bir geleceğin yolu, bugün çocuklarımıza sağladığımız sağlıklı ve huzurlu ortamdan geçiyor. Her çocuğumuzu, doğduğu andan itibaren, eğitimden kendi ayakları üzerinde durduğu ana kadar korumak, kollamak, gözetmek, desteklemek bizim en önemli önceliklerimiz, sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. Geleceğin Türkiye'sini inşa ederken, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız son zamanlarda 'Teknofest kuşağı' diyor. Geleceği bilimle teknolojiyle fenle bilgiyle donatan kuran bir gelecek inşa etmek için çocuklarımızı da bu yönelik hazırlıyor ve donatmaya çalışıyoruz. Bunun için çok çalışmak, üretmek ve bilimde çağı yakalamak ve geçmek zorundayız. AK Parti hükümetleri olarak da 20 yıldır bunu aralıksız icra eden, bunun için çalışan hükümetler olarak yer aldık. Bugün malumunuz '11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'. Bu özel günü kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerimizi değerlendirme açısından bir fırsat olarak görüyoruz'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya Yanık
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