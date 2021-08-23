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Bakan Yanık: Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklar takip edilecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ebeveynleri ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar ile ceza infaz kurumlarında ebeveynleriyle kalan ve denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklardan, cezaevinden çıktıktan sonra korunma ihtiyacı olanların sosyal hizmet modelleriyle destekleneceğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:28
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Bakan Yanık: Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklar takip edilecek

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 'Tutuklu, Hükümlü veya Yükümlüler ile Çocuklarının Sosyal Hizmetlerden Yararlandırılması Hakkında İşbirliği Protokolü' imzalandığını belirterek, söz konusu protokolle bu durumdaki çocukların ruh ve beden sağlıklarının korunmasının, psikososyal gelişimlerinin ve topluma uyum süreçlerin desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti. Protokolle iki bakanlığın taşra teşkilatlarının yürüteceği işlemlerin bir standarda bağlandığını kaydeden Bakan Yanık, her iki bakanlığın idari birimleri ile sosyal servislerinin çocukların üstün yararı için güç birliği yapacaklarının altını çizdi.

'PSİKOSOSYAL DESTEK SUNACAĞIZ'

Bakan Yanık, ebeveynleri cezaevinde bulunan ve cezaevinden çıkan çocukların artık bakanlığın sosyal hizmet modelleriyle takip edileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ebeveynleri cezaevinde olan veya ceza infaz kurumlarında ebeveynleriyle kalan çocuklarımız ile denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklarımızı sosyal hizmet modellerimizle destekleyecek, sağlıklı bireyler olarak toplumda yerlerini almaları için psikososyal destek sunacağız. Bakanlığımız durum ve şartlarına bakılmaksızın tüm çocuklarımızın korunması ve desteklenmesi için gerekli iş birliğini ve koordinasyonu sağlamaya devam edecektir. Adalet Bakanlığı’na çocuklarımızın korunması için gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Bakan Yanık, ayrıca, bakanlığın, devlet korumasına ihtiyacı olan çocukların bakım altına alındığı Çocuk Evleri'nin yanı sıra, koruyucu ailelik ve çocukların öncelikle öz ailelerinin yanında büyümesini amaçlayan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelleri bulunduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Derya YanıkBakanEbeveynçocukCezaevi
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