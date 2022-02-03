Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,002.24
ALTIN
783.78
DOLAR
13.50
STERLİN
18.32
EURO
15.26
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun faydalanacağı Anaokulu/ Anasınıfı Destek Programı'nın bu yıl başlayacağını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Şubat 2022 Perşembe 08:59
Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

Bakan Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim hayatına erken yaşta başlaması zihinsel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemli. Bunun için 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/ Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz. Hem miniklere hem ailelere hayırlı olsun" dedi. 

Bakanlıktan programa ilişkin yapılan açıklamada ise "Halihazırda sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin 3- 5 yaş aralığındaki çocukları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına kayıt olmaları durumunda yardımdan faydalanabilecek. 1 milyon çocuğumuzun doğrudan yararlanması hedeflenen destek programı için yıllık 500 milyon TL bütçe ayrıldı. Yardımların ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına her yıl ağustos ayına kadar yatırılması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkAnaokulu Destek Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda 'iklim değişikliği' raporu görüşüldü
TBMM Genel Kurulu'nda 'iklim değişikliği' raporu görüşüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki
Bahçeli: İBB Başkanı derhal görevden affını talep etmeli
Bahçeli: İBB Başkanı derhal görevden affını talep etmeli
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans