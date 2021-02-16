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Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 14:05
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Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret

ANKARA - Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te önce AK Parti grubunda Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüştü. Akar ve Soylu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makam odasında ziyaret etti. Bakanlara, Kılıçdaroğlu'nun odasına kadar AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da eşlik etti. Bakanlar Akar ve Soylu'nun, Gara operasyonu hakkında muhalefet partilerini bilgilendirmesi kapsamında gerçekleşen görüşme saat 12.00'de başladı. Görüşme, basına kapalı devam ediyor. Bakanlar Akar ve Soylu, saat 14.00'de de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret ederek Gara operasyonu hakkında bilgilendirecek. İki bakan, ziyaretlerinin ardından TBMM Genel Kurul'da milletvekillerine operasyona ilişkin bilgi verecek.

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ

Bakanlar Akar ve Soylu'nun, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonu hakkında bilgi verildi. Bakan Akar, çıkışta gazetecilerin ziyarete ilişkin sorusuna "Konu malum" cevabını verdi.

Son Güncelleme: 16.02.2021 16:10
Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğluna ZiyaretMilli Savunma Bakanı Hulusi Akarİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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