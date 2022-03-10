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"Barışa kim katkı sağlıyorsa ona destek verilmeli"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2022 Perşembe 13:38
"Barışa kim katkı sağlıyorsa ona destek verilmeli"

ANKARA - Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin takındığı tavrı doğru bulduklarını söyleyerek, “İki ülkeyle hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerimiz var. İki ülkenin Dış İşleri Bakanını Antalya’da görüşmeye davet edilmesi doğru. Barışa kim katkı sağlıyorsa, barışı kim büyütecek ve genişletecekse, sağlayacaksa ona cesaret ve destek verilmelidir. Hükümetin bu konudaki teşebbüslerini destekliyoruz ve doğru buluyoruz” dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çayır, günümüzde elinde güç olanların güçsüzlere tahakkümü ve dayatması olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN TAVRI DOĞRU

Rusya-Ukrayna savaşında çocukların ve kadınların azaplarını yürekten hissettiklerini ifade eden Çayır, “Savaşta en çok zedelenen ve savaşta en etkilenen kadınlar ve çocuklardır. Ne yazık ki, hep böyle olmuş. Savaşı çıkaranlarda tuhaf gerekçeler sunuyorlar. Bir ülkenin nasıl hareket edeceğine başka bir ülke karar verecekse, ülkelerin bağımsızlığından söz edilebilir mi? Bu doğrultuda Sovyet Rusya rüyası gören Putin, bu sevdadan vazgeçmelidir. İnsanlar yeni dünyaya yeni medeniyetlere kapı açmaktalar. Siz hala Soğuk Savaşın Sovyet Rusya’sını özlüyorsanız vay halinize. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında takındığı tavrı bu anlamda doğru buluyoruz. İki ülkeyle hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerimiz var. Bu anlamda da pozisyon alması doğru. İki ülkenin Dış İşleri Bakanını Antalya’da görüşmeye davet edilmesi doğru. Barışa kim katkı sağlıyorsa, barışı kim büyütecek ve genişletecekse, sağlayacaksa ona cesaret ve destek verilmelidir. Hükümetin bu konudaki teşebbüslerini destekliyoruz ve doğru buluyoruz. Aynı şekilde Montrö Sözleşmesi gereği boğazların silah taşıyan gemilere kapatılması çok doğru bir harekettir. Dolayısıyla bugün inşallah Antalya’dan olumlu sonuç çıkar. Umarız insanlar ölmez, evlerinden, barklarından belirsizliğe yolculuk yapmazlar” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi ÇayırRusyaUkrayna SavaşınTürkiye
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