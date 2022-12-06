"Barışı istemiyorsa biz de gereğini bir gece ansızın yaparız"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Rodos ve Midilli’deki tatbikatına ilişkin, "Barışı istemeyen ve iki anlaşmaya uymayan Yunanistan ve dolayısıyla biz bunlara sessiz kalmayız, gereken adımları hem hukuki olarak, hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Yunanistan şunu unutmasın; 'rüzgar eken fırtına biçer.' Barışı istemiyorsan biz de gereğini bir gece ansızın yaparız" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Aurescu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilere de değinildiğini belirterek, "Türkiye Romanya ilişkilerinin temelinde karşılıklı güven ve müttefiklik anlayışı var. Ticari ilişkilerden savunma sanayiye, kültürel faaliyetlerden enerjiye kadar birçok konuyu ele alma şansımız oldu. Romanya, Güneydoğu Avrupa Bölgesinde bizim en büyük ticaret ortağımız. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmak, bu hedefi de yakalayabileceğimize inanıyoruz, çok fırsatlar var. Romanya’nın ekonomi kalkınması takdire şayan, Türk şirketlere de önemli olanaklar sunuyor. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını 9 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirdik. Karadeniz’in güvenliği bizler için çok önemli. Savunma sanayinde iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Türkiye-Romanya-Polonya 3’lü mekanizması 10'uncu yılana girdi. Görüşmemizde Ukrayna’daki savaş başta olmakla birlikte bazı bölgesel konuları da ele aldık. Tahıl anlaşmasının sorunsuz şekilde işlemesi de bizim önemli gündem maddemizdi, bugün bu konuyu da değerlendirdik. Bu anlamda Romanya’nın da çok önemli rol oynadığını söylemek isterim. Tahıl anlaşmasının da bundan sonra aksamaması için Rus tahıl ve gübresinin de sorunsuz şekilde ihraç edilmesi önemli. İlk ihraç Köstence limanından yapıldı" dedi.



'RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER'



Ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki Rodos ve Midilli’deki tatbikatına ilişkin, "Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Yunanistan’ı bu şekilde çıldırtan, silahsızlandırılmış adaların statüsünü Yunanistan ihlal ettikten sonra Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiğimiz mektuplar. Barışı aslında istemeyen Yunanistan. Çünkü barış anlaşmalarını ihlal ediyor. Gönderdiğimiz mektuplarda adaların statüsü ile egemenliği arasında doğrudan bir bağlantı var, Yunanistan'ın. İhlalden vazgeçmezse bunların egemenliği tartışılır. Yunanistan, bizim güvenliğimize yönelik anlaşmalara rağmen olumsuz adımlar atıyor, dolayısıyla bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu adaların ihlalinden Yunanistan vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan bu konuda geri adım atar, anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'bir gece ansızın' demesinin sebebi bu. Bu tehditlere karşı bizim duyarsız kalmamız mümkün değil. Barışı istemeyen ve iki anlaşmaya uymayan Yunanistan ve dolayısıyla biz bunlara sessiz kalmayız, gereken adımları hem hukuki olarak hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Yunanistan şunu unutmasın; 'rüzgar eken fırtına biçer.' Barışı istemiyorsan biz de gereğini bir gece ansızın yaparız" dedi.



Çavuşoğlu, Yunanistan diyaloğa yanaşmadığını da vurgulayarak, "'İhtilaflı konuları Uluslararası Adalet Divanı’na götürelim' diyoruz, buna da yanaşmıyor. Anlaşmaları bozan Yunanistan. Özelikle Avrupa Birliği’ni arkasına aldığını düşünerek ve maalesef AB’den koşulsuz destek aldığı için bu olumsuz adımı atmaya devam ediyor" dedi. (DHA)



'ATILMASI GEREKEN ADIMLAR OLDUĞUNU SÖYLEDİK'



Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in Türkiye'ye iade ettiği Mahmut Tat'a ilişkin, "Biz NATO’nun genişlemesine karşı değiliz. Bu iki ülkede maalesef terör örgütleri mevcut ve destek buluyorlar. Müzakereler neticesinde Madrid’de anlaşma imzaladık. Bu belgenin uygulamasını takip etmek için daimi komite kurduk. Komitenin kurulması teklifi de onlardan gelmişti. Yeni hükumet ile birlikte bazı olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Bazı yasalar değişti, özellikle İsveç’te anayasada değişiklikler yapıldı. Türkiye’ye yönelik silah ambargosunun da kaldırıldığını söylediler. İsveç Başbakanı 8 Kasım’da Ankara’yı ziyaret etti. Daimi komite toplantısının ikincisi gerçekleşti, 25 Kasım’da. 29 Kasım’da biz Bükreş’te iki bakan ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bugüne kadar atılan adımları memnuniyet ile karşıladığımızı; ama atılması gereken adımların da olduğunu kendilerine söyledik" dedi.



'FİNLANDİYA İLE DAHA AZ PROBLEMİMİZ VAR'



Çavuşoğlu, Finlandiya Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye gelmesinin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü Finlandiya’dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı; bu açıklamayı da kendilerinden bekliyoruz. İki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Göreceli olarak bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç’in daha somut atması gereken adımlar var. Mesela terörizmin finansmanı, suçluların Türkiye’ye iadesi. Şahsın Türkiye’ye iade kararı memnuniyet verici. Bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil. Listede olan kişilerin de Türkiye’ye iade edilmesi, orada bulunanların mal varlıklarının dondurulması gibi taleplerimiz ciddi taleplerdir. Bu atılan ve atılacak adımlar konusunda TBMM ve halkımızın ikna olması gerekiyor. Yeni hükumet ile birlikte daha olumlu atmosfer içinde sürecin ilerlediğini söylemek isterim. Üyelik konusu tamamen onların 3'lü ahidnamedeki şartları tam olarak yerine getirmesine bağlıdır" ifadelerini kullandı.