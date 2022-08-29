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BBP Lideri Destici'den '30 Ağustos' mesajı

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:45
BBP Lideri Destici'den '30 Ağustos' mesajı

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vatanımızı, onu yurt edinen aziz milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, bedeli ne olursa olsun koruyacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günümüzü, gelecekte daha nice zaferlere vesile olması dileklerimle kutluyorum" dedi.


 

BBP Lideri Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Destici, 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi' olarak da adlandırılan Büyük Taarruz’un ardından, dünyanın en büyük askeri, siyasi ve ekonomik güçlerine karşı verdikleri savaşı, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandırarak, ülkedeki son işgal kuvvetlerini de temizlediklerini hatırlatarak, "Sonrasında çökertilmiş bir imparatorluğun toprakları üzerinde, 29 Ekim 1923'te bağımsız Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Malazgirt'te 'Bu kefenimdir' diyerek giydiği beyaz elbisesiyle savaş meydanına yürüyen Sultan Alparslan'ın;  Çanakkale'de, siperde okuduğu Kur'an-ı Kerim'i bir saf arkasındaki arkadaşına verip şehadete koşan Mehmetçiğin; Milli Mücadele bütün şiddetiyle devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni besmeleyle açan iradenin; Büyük Taarruz'da 'Allah Allah' sesleriyle kurşunlara göğsünü siper ederek koşan askerlerimizin; mücadelesinin, azminin,  gücünün ve muvaffakiyetinin kaynağı olan iman ve aşkı unutmayacak, evlatlarımıza da unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.


 

ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM


 

Destici, mesajının devamında şunları kaydetti:


 

"Bizi millet yapan değerlere düşman olan, hainlik eden malum çevrelerin aslında Müslüman Türk milletinin zaferlerine de düşman olduklarını ve hala içlerine sindiremediklerini biliyoruz. Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz. Vatanımızı, onu yurt edinen aziz milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, bedeli ne olursa olsun koruyacağız. 30 Ağustos 1922'nin 100'üncü yılında, Sultan Alp Arslan'dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşımızı kazanarak, ay yıldızlı al bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günümüzü, gelecekte daha nice zaferlere vesile olması dileklerimle kutluyorum." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBP Lideri Destici30 Ağustos Zafer Bayramı
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