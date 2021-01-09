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BBP yeni İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda BBP İstanbul İl Başkanı olan Yaşar Sayan, il başkanlığı görevini avukat Mutlu Furtana'ya devretti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ocak 2021 Cumartesi 15:30
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BBP yeni İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana oldu

İSTANBUL - İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen törende BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekçi, MKYK üyeleri Orhan Şahin, Mahmut Burkankulu, Hakan Ayantaş, Gökmen Türkkanı, Kamuran Sayhan, Ömer İlhan, Mert Kaya Kadir Turan ve Av. Gökhan Özdoğan  hazır bulundu.

Yaklaşık iki buçuk yıldır BBP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Sayan, il başkanlığını avukat Mutlu Furtana'ya teslim etti.

 Avukat Mutlu Furtana kimdir?

1987 yılında Sivas Koyulhisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Koyulhisar’da tamamladı. Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Bir süre mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik yaptı. Daha sonra hukuk fakültesinden mezun oldu. Muhasebe ve denetim yüksek lisans üzerine eğitim aldı. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Marmara üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler eğitimine devam etmektedir. Büyük Birlik Partisinde sırasıyla hukuk ve siyasi ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığı ve İstanbul il genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi’nde MKYK üyesi seçilmiştir. 2021 yılında Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı olarak göreve başlamıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen Furtana, evli ve iki çocuk babasıdır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiStanbul İl Başkanı Mutlu Furtana
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