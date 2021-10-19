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Büyükelçilere 'Kavala' tepkisi

10 ülkenin büyükelçiliği, Osman Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin ortak açıklama yayımladı. Büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulunduğu açıklama, tepkilere neden oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ekim 2021 Salı 00:15
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Büyükelçilere 'Kavala' tepkisi

ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan ve AlmanyaDanimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ile Yeni Zelanda Büyükelçilikleri'nin imzası bulunan açıklamada, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

ŞENTOP: BÜYÜK BİR HADDİNİ BİLMEZLİK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'de 'devam eden dava' hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın" sözleriyle büyükelçiliklerin açıklamasına tepki gösterdi.

BAKAN GÜL: HİÇBİR BÜYÜKELÇİNİN HADDİ DEĞİLDİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyükelçilerin telkinde bulunmak sorumluluğu olmadığını belirterek, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" dedi.

BAKAN SOYLU: HUKUK ANLAYIŞINA GÖLGE DÜŞÜRMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" diye duruma tepki gösterdi.

DHA

Son Güncelleme: 19.10.2021 08:28
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaDanimarkaFinlandiyaFransaHollandaİsveçKanadaNorveçABDYeni ZelandaBüyükelçiOsman Kavala
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