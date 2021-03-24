Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

BELÇİKA - Brüksel’de mevkidaşlarıyla ikili görüşmelere devam eden Çavuşoğlu, NATO karargahında Blinken ile bir araya gelerek ikili görüşme yaptı. Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefonla görüşmüştü.