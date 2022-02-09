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Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kabil dahil Afganistan'daki hava alanlarının Türkiye-Katar ortaklığında işletilmesine yönelik istişarelerin son durumu ele alındı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:46
Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bakan Vekili Muttaki, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, ülkesinin Herat kentine ulaşan ilk 'İyilik Treni' için teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu ise gelecek dönemde de Afganistan'a yardım treninin yola çıkmasının öngörüldüğünü söyledi. Çavuşoğlu, Muttaki'ye Afganistan'da geniş katılımlı bir yönetimin tesis edilmesinin ülkenin istikrarı ve barışı için önemli olduğunu, özellikle Afganistan'da bazı aktivist kadınların kaybolduğuna ilişkin haberlerden endişe duyulduğunu vurguladı. Çavuşoğlu ayrıca kızların eğitiminin de önemli olduğunu belirterek, bu konuda Afganistan'da atılan olumlu adımların takip edildiğini kaydetti. Görüşmede, Maarif okullarının Afganistan'da tekrar faaliyete geçmesi konusu da görüşüldü. Ayrıca Kabil dahil Afganistan'daki hava alanlarının Türkiye-Katar ortaklığında işletilmesine yönelik görüşmelerdeki son durum ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluAfganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Ile Görüştü
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