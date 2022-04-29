Çavuşoğlu: Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızı, gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz

Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Maarif Vakfı’nın Karakasta’ki San Roman Koleji’nin açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Latin Amerika’da 6 ülkeyi kapsayan turun son durağının Venezuela olduğunu ve yarın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geleceğini söyledi.

Türkiye-Venezuela 3’üncü Ortak İş Birliği Komisyonu toplantısının da gerçekleştirileceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bu amaçla ilgili kurumlarımızdan uzman arkadaşlarımız bugün toplantılar gerçekleştiriyor. Venezuela ile siyasetten ekonomiye attığımız ortak adımlarla kısa ve orta vadeli iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızı, gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Elbette bu bağları inşa etmek uzun zaman alıyor ama hem daha etkili hem daha uzun ömürlü oluyor. Çok kıymetli mütevelli heyeti üyemiz de bilgiler verdiler. Bugün açılışını yaptığımız San Roman Koleji Maarif Vakfı’nın Venezuela’daki 3’üncü kampüsü oluyor. Önümüzdeki süreçte kampüs, okul ve öğrenci sayısını hızla artıracağına inanıyoruz. Bu konuda da Venezuelalı dostlarımız da bugüne kadar olduğu gibi gerekli desteği vereceklerdir. Bundan şüphemiz yok. Yine mütevelli heyeti üyemiz biraz önce Maarif Vakfı’nın hedeflerinden bahsetti ama en önemli hedef, elbette sayı önemli, eğitimdeki kalitenin artırılması. Venezuela’da Maarif Okulları’nın eğitim kalitesinin fark edildiğini görüyoruz ve bunla da gurur duyuyoruz. Maarif Vakfı ile gurur duyuyoruz çünkü Türkiye’nin sesini, dilini, kültürünü, bayrağını her yerde dalgalandırıyor” şeklinde konuştu.

Maarif Vakfı’nın kısa sürede dünyanın en büyük 5 eğitim kurumundan biri haline geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Burada açtığımız ve açacağımız okulların Venezuela'nın geleceğine önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilere üstün başarılar diliyorum. Maarif Vakfı’nın başarısı için çalışan gerek ülke temsilcimiz gerekse mütevelli heyetimiz, emeği geçen tüm hocalarımıza, dostlarımıza da gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.