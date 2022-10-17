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Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Yunanistan'Ä±n suÃ§u arttÄ±kÃ§a TÃ¼rkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doÄŸaldÄ±r

17 Ekim 2022 Pazartesi 16:06
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Yunanistan'Ä±n suÃ§u arttÄ±kÃ§a TÃ¼rkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doÄŸaldÄ±r

Ä°STANBUL - DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Yunanistan ve Frontex suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. En son yaÅŸanan olaylarÄ±n TÃ¼rk kara sularÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ gibi gÃ¶stermek iÃ§in koordinatlarÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirildiÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yunanistan'Ä±n suÃ§u arttÄ±kÃ§a TÃ¼rkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doÄŸaldÄ±r. Yunanistan'Ä±n yalanlarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±" dedi. 

TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Yunanistan'Ä±n gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik uyguladÄ±ÄŸÄ± politikaya deÄŸinen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu "Yunanistan gibi en haksÄ±z durumda bile haklÄ± gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in gerÃ§ekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan baÅŸarÄ±r.  Tabi GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nin de hakkÄ±nÄ± yemem lazÄ±m. Onlara da bu konuda fena deÄŸiller. Azerbaycan TÃ¼rkÃ§esi tabiriyle onlar da bu konuda pis deÄŸiller. Yunanistan'Ä±n ve onun destekÃ§isi Frontex'in karnesi ortada" dedi.


 

"FRONTEX SUÃ‡ ORTAKLIÄžI YAPIYOR"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "TÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlar, uluslararasÄ± gÃ¶Ã§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼, BirleÅŸmiÅŸ Milletler YÃ¼ksek MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ve basÄ±n Yunanistan'Ä±n ve Frontex'in desteÄŸiyle gÃ¶Ã§menlere mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamelesini mercek altÄ±na aldÄ±lar. AynÄ± ÅŸekilde insan haklarÄ± mahkemesinin gÃ¼ndeminde. DiÄŸer taraftan Avrupa Parlamentosu'nun gÃ¼ndeminde. Her ne kadar Ã¼ye Ã¼lkeler, yÃ¶netim olarak Yunanistan bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamelelerine gÃ¶z yumsa da vicdanlÄ± parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuÅŸ durumda. DiÄŸer taraftan biraz Ã¶nce sÃ¶yledim. Frontex suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor" diye konuÅŸtu.


 

"KIYAFETLERÄ°NE BÄ°LE EL KOYUYORLAR"

"En son yine TÃ¼rk kara sularÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ gibi gÃ¶stermek iÃ§in koordinatlarÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirildiÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±" diyen Bakan  Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Yani bunlar ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor; biz her ÅŸeyi yaparÄ±z. Bunu da TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerine atarÄ±z ya da transit Ã¼lkelere atarÄ±z. Buna da herkes inanÄ±r. Ama gerÃ§ekler ortada. Biz de gerÃ§ekleri ortaya koymaya devam edeceÄŸiz. AyrÄ±ca son bir hafta iÃ§inde 4 tane daha gÃ¶Ã§men Ã¶lÃ¼ olarak Ege'den Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n hepsi Yunanistan'Ä±n o botlarÄ±n ÅŸiÅŸlenmesi ve insanlarÄ±n denizin ortasÄ±nda Ã¶lÃ¼me terk etmesiyle maalesef gerÃ§ekleÅŸiyor. DiÄŸer taraftan yine sÄ±nÄ±rda Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak insanlarÄ±n donarak nasÄ±l Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz, gÃ¶rdÃ¼k. En sonun TÃ¼rkiye-Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yanlÄ±ÅŸ hatÄ±rlamÄ±yorsam 19 mÃ¼lteci donarak Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Yunanistan bunlarÄ± geri iterken Ã¼zerindeki her ÅŸeye el koyuyor. Bir daha gelmesinler diye. Sadece kimlik veya diÄŸer Ã¼zerindeki belgeler deÄŸil, kÄ±yafetlerine bile el koyuyorlar. DolayÄ±sÄ±yla bu uluslararasÄ± hukuk ihlali bakÄ±mÄ±ndan karnesini Ã§ok kabarÄ±k olan Yunanistan'Ä±n bu suÃ§u arttÄ±kÃ§a TÃ¼rkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doÄŸaldÄ±r. Ama maalesef buna inanmak isteyen, Yunanistan'Ä±n her dediÄŸini doÄŸru kabul etmek isteyen sadece doÄŸru kabul eden deÄŸil, kabul etmemizi isteyen Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lkelerde var. Zaten Yunanistan'Ä± da cesaretlendiren budur. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da zaten gerekli aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

DHA

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