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CHP Antalya'dan 'Andımız' tepkisi

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, okullarda 'Andımız'ın okunmasını sonlandıran karara tepki gösterdi. Açıklama sonunda partililer Andımız'ı okudu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2021 Perşembe 15:16
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CHP Antalya'dan 'Andımız' tepkisi

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Partililerin de katıldığı açıklamada Bayar, "18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir' dediği unutulmaz zaferdir" dedi.

Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale destanının, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi, büyük bir komutan ve lideri de ortaya çıkardığını dile getiren Bayar, "Yine bu savaşlarda gösterilen azim ve irade, milletimizin kendine olan güvenini artırmış, bağımsızlığa inancını perçinlemiş, İstiklal Savaşı'nın kazanılma zeminini sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açmıştır. Bu destanın ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız bir devlet kurmayı başarmış olan halkımız, tüm dünyanın ezilen, mazlum ve mağdur halklarına örnek olmuştur" dedi.

Bayar, Çanakkale zaferini yaşatan Atatürk, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını söyledi.

'ANDIMIZ' TEPKİSİ

Andımız'ın okullarda okunmasını sonlandıran karara tepki gösteren Bayar, CHP'nin iktidara gelmesiyle okullarda Andımız'ın okunmasına devam edeceklerini belirtti. Basın açıklaması sonunda partililer, Andımız'ı okudu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPAntalyaAndAndımız18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferinin 106ncı Yıl Dönümü
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